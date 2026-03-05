Live TV

Președintele, în vizită la Varşovia. Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor face declarații de presă comune

Data publicării:
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Șeful statului se va întâlni și cu prim-ministrul Donald Tusk, dar și cu alți lideri politici polonezi. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varşovia, la invitaţia Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Preşedintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Preşedintele Nicuşor Dan va participa şi la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC)”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Nicușor Dan va fi primit de către președintele polonez Karol Nawrocki la Palatul Prezidențial din Varșovia, unde vor avea loc convorbiri tête-à-tête, dar și declarații comune de presă, în jurul orei 12:00.

Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate priorităţile de pe agenda bilaterală şi proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor, arată comunicatul oficial.

„Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Pentru o coordonare strânsă între România şi Polonia, urmează a fi abordate şi teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, sprijinul pentru Ucraina şi situaţia din Republica Moldova.

Potrivit Cotroceniului, vizita Preşedintelui Nicuşor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarităţii româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei şi al legăturilor profunde care unesc poporul român şi cel polonez.

Vizita preşedintelui are loc la două zile după ce ministru de Externe Oana Ţoiu s-a aflat la Varşovia, pentru discuţii cu omologul său polonez Radoslaw Sikorski.

