Nicușor Dan: „România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan. Foto. Inquam Photos / George Călin
Reforma în justiție începe în facultăți

Președintele Nicușor Dan a transmis, la lansarea Raportului privind starea învățământului juridic superior din România, că țara are nevoie de juriști bine pregătiți profesional și implicați civic, capabili să susțină atât funcționarea justiției, cât și coeziunea societății.

România are nevoie de o generaţie de jurişti competenţi şi implicaţi civic, capabili să îşi asume responsabilitatea nu doar pentru funcţionarea unui sistem echilibrat şi eficient, dar şi pentru coeziunea societăţii, a transmis şeful statului. Mesajul a fost prezentat de către Cătălina Galer, Consilier de stat - Departamentul Administraţie, Politici Publice şi Societate Civilă, în cadrul evenimentului organizat de Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Drept din România la Palatul Parlamentului.

„Învățământul juridic superior reprezintă mai mult decât o etapă academică: este unul dintre pilonii pe care se sprijină construcția unui stat de drept și a unei justiții eficiente, contribuind astfel la câștigarea încrederii cetățenilor în instituții. Facultățile de Drept nu formează doar profesioniști ai legii, ci și cetățeni care interiorizează și aplică valorile democrației și independența justiției”, spune preşedintele.

Nicușor Dan subliniază că pregătirea juridică nu este doar o etapă academică, ci unul dintre fundamentele pe care se sprijină justiția eficientă și statul de drept.

„Formarea profesională temeinică este vitală, dar facultăţile nu trebuie să pregătească doar specialişti, ci şi caractere puternice, oameni care înţeleg valorile, principiile şi responsabilitatea civică pe care profesia juridică le presupune. În lipsa acestei dimensiuni, cunoaşterea legilor, a drepturilor şi obligaţiilor riscă să devină un exerciţiu formal, nu un fundament al unei democraţii funcţionale”, menţionează şeful statului.

Șeful statului a arătat că schimbările de substanță nu încep în Parlament, ci în amfiteatre, biblioteci și programe universitare unde se formează viitorii magistrați și avocați.

„ Reformele juridice de substanță nu încep în Parlament. Ele se nasc în amfiteatrele facultăților, în biblioteci, prin programele de masterat și doctorat, acolo unde se formează viitorii magistrați, avocați și funcționari publici. Raportul care a prilejuit dezbaterea de astăzi reflectă aceste realități și subliniază provocările esențiale ale învățământului juridic superior”, arată preşedintele.

„Ca Preşedinte, voi sprijini orice efort care transformă învăţământul juridic într-un model european de excelenţă şi justiţia într-un serviciu public destinat cetăţeanului. Ţara noastră are nevoie de profesionişti ai dreptului care să inspire încredere, să apere valorile democraţiei şi să transmită societăţii mesajul că justiţia este, înainte de toate, în slujba oamenilor”, mai subliniază Nicuşor Dan în mesaj.

