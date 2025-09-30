Live TV

Nicușor Dan salută planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza: „Oferă o oportunitate reală”

Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat printr-o postare pe X că salută planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, pe care îl consideră „o oportunitate reală” de a opri războiul și de a facilita eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar populației din regiune.

„Salut efortul semnificativ al președintelui Trump, reflectat în planul de pace prezentat ieri (luni – n.r.). Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital pentru populația din Gaza”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Șeful statului a subliniat că România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu, precizând că țara noastră va continua să colaboreze îndeaproape cu Uniunea Europeană, Statele Unite și alți parteneri internaționali „pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”.

