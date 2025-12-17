Nepoata fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost audiată marți seara de anchetatori, în cadrul dosarului deschis după decesul acesteia. Verificările continuă, însă aceasta nu ar fi declarat ceva care să confirme o moarte suspectă.

Procurorii și polițiștii încă verifică toate probele, însă din verificările făcute până acum rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale, potrivit unor surse din anchetă.

De altfel, și raportul preliminar arată că nu ar fi avut leziuni la nivelul corpului și nu ar fi murit din cauza unor răni.

Marți seara a fost audiată și nepoata Rodicăi Stănoiu, însă surse Digi24 din anchetă spun că aceasta nu ar fi declarat ceva care să confirme moartea suspectă.

Zilele trecute au fost audiați și alți apropiați ai fostului ministru. Singurul care nu a ajuns în fața anchetatorilor este iubitul femeii.

Poliția s-a sesizat din oficiu în urmă cu o săptămână și a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce în presă au apărut informații conform cărora, înainte de deces, fostul ministru al Justiției ar fi ajuns la Spitalul Obregia cu urme de lovituri și ar fi fost externată atunci, la cerere, pe semnătura partenerului său.

