Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Ce informații vor să afle procurii și ce piste sunt anchetate în prezent

E anchetă penală după moartea Rodicăi Stănoiu, care azi a fost dezgropată, pentru necropsie. Decizia procurorului de caz vine după ce presa a scris că fostul ministru al Justiției a murit În condiții suspecte. Surse din anchetă spun că Stănoiu ar fi ajuns cu urme de lovituri la cap și la față la spital în săptămânile dinaintea decesului, dar că ar fi fost externată, pe semnătura partenerului de viață. Procurorii au cerut o achetă toxicologică și vor să afle cine va moșteni bunurile Rodicăi Stănoiu.

Necropsia cerută de procurorul de caz trebuie să lămurească dacă trupul fostului ministru prezintă urme recente de lovituri și dacă acestea au fost produse intenționat ori accidental, dar și dacă eventualele urme de lovituri au fost consemnate sau nu în fișele medicale cerute de la spitalele unde a fost internată recent Rodica Stănăiu.

Anchetatorii au cerut și o analiză toxicologică pentru a afla ce substanțe avea Rodica Stănoiu în corp coroborat cu eventuale tratamente prescrise de medici ori alte probleme medicale de care ar fi suferit înainte de deces.

Se verifică ipoteza ca discernământul să-i fi fost afectat, inclusiv prin administrare a anumitor medicamente.

De obicei, această analiză durează mai mult, posibil abia peste câteva săptămâni anchetatorii să afle răspunsul la această întrebare, să vadă dacă acest scenariu se confirmă sau nu.

Apoi, procurorii au stabilit că decesul Rodicăi Stănoiu a survenit acasă, la câteva zile după ultima externare. Va fi, așadar, a analizat certificatul de constatare a decesului, care în mod curent este emis fie de medicul de familie, fie de un medic de pe ambulanță, dacă este cazul, în cazul unui deces la domiciliu.

Procurorii și polițiștii au discutat până acum cu rude și apropiați ai fostului ministru. Vor verifica și restul ipotezelor care au fost vehiculate în spațiul public, spre exemplu, cele referitoare la averea Rodicăi Stănoiu, dacă există sau nu un testament, dacă a fost făcut ori modificat recent, cine sunt rudele care se pot înscrie la succesiune și, desigur, care era implicarea legală a celui despre care presa a scris că ar fi fost în ultimele luni partener de viață al Rodicăi Stănoiu și dacă există o eventuală legalizare a relației dintre cei doi.

