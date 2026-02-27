Video Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă care se îndrepta spre nordul județului
Locuitorii din județul Tulcea au primit vineri dimineață, 27 februarie, două mesaje RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina. MApN a transmis că radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea, însă vehiculul aerian fără pilot nu a pătruns în spațiul aerian al României.
ACTUALIZARE 09.12: Locuitorii județului Tulcea au primit un alt mesaj RO-ALERT în urmă cu scurt timp. Oamenii au fost atenționați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.