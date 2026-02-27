Locuitorii din județul Tulcea au primit vineri dimineață, 27 februarie, două mesaje RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina. MApN a transmis că radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea, însă vehiculul aerian fără pilot nu a pătruns în spațiul aerian al României.



ACTUALIZARE 09.12: Locuitorii județului Tulcea au primit un alt mesaj RO-ALERT în urmă cu scurt timp. Oamenii au fost atenționați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Știrea inițială: „În cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.

Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României”, a transmis MApN.

Amintim că joi, 26 februarie, o dronă a intrat în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale a transmis că a fost vorba de două drone identificate în apropierea graniței, dar una a intrat în spațiul aerian. MApN a ridicat în aer patru avioane de vânătoare.

