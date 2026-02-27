Live TV

Video Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă care se îndrepta spre nordul județului

Data actualizării: Data publicării:
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaj RO-ALERT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: DSU

Locuitorii din județul Tulcea au primit vineri dimineață, 27 februarie, două mesaje RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina. MApN a transmis că radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea, însă vehiculul aerian fără pilot nu a pătruns în spațiul aerian al României.

ACTUALIZARE 09.12: Locuitorii județului Tulcea au primit un alt mesaj RO-ALERT în urmă cu scurt timp. Oamenii au fost atenționați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. 

Știrea inițială: „În cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.

Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României”, a transmis MApN.

Amintim că joi, 26 februarie, o dronă a intrat în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale a transmis că a fost vorba de două drone identificate în apropierea graniței, dar una a intrat în spațiul aerian. MApN a ridicat în aer patru avioane de vânătoare.

Citește și:

O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer. Localnicii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cabana ilegala
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o unitate militară. „A umplut internetul cu anunțuri de închiriere”
Aeronave Eurofighter Typhoon
Al doilea mesaj Ro-Alert la Tulcea în ultimele 24 de ore. O dronă a intrat din nou în spațiul aerian al României
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer. Localnicii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce măsuri etapizate și tranzitorii
batog de sturion
Batogul de sturion, recunoscut european. Cum se pregătește preparatul considerat unul de lux: „Are o rețetă aparte”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din...
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul...
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Cum „fentează” românii prima zi de concediu medical neplătit: cer ca...
Ultimele știri
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...