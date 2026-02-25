Live TV

Nouă lege împotriva violenței domestice: agresorii vor putea fi obligați la terapie psihologică sau internare psihiatrică

Data publicării:
violenta domestica
Agresorii vor putea fi obligați de instanță să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau chiar internare voluntară ori nevoluntară, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Noile prevederi modifică legea privind prevenirea și combaterea violenței domestice, impun obligații clare pentru autoritățile locale de a informa victimele și introduc sancțiuni pentru agresorii care nu respectă măsurile stabilite prin ordinul de protecție.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție și vizează o serie de reglementări. Astfel, se introduce obligația expresă pentru autoritățile administrației publice locale de a contacta victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile anterior expirării ordinului, pentru a o informa cu privire la dreptul de a solicita prelungirea acestuia.

De asemenea, se introduce obligația instanței de a dispune, pe lângă măsurile de protecție, obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară/nevoluntară. Dacă agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța va putea dispune, cu acordul acestuia, integrarea într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

Totodată, se introduce obligația pentru agresor de a furniza informații organului de poliție, o dată pe lună, cu privire la efectuarea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie. Se introduce, de asemenea, sancționarea agresorului pentru nerespectarea măsurii de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, respectiv de a furniza informații organului de poliție cu privire la efectuarea acestor ședințe. Se propune, totodată, ca, în cazul emiterii unui nou ordin de protecție împotriva unui agresor deja sancționat anterior (mai exact în ultimii 5 ani), instanța să poată stabili o durată de până la 24 de luni.

Se mai propune ca victima să poată solicita emiterea ordinului de protecție fie la instanța de pe raza domiciliului său, fie la instanța din circumscripția în care au fost săvârșite faptele de violență. Totodată, se propune introducerea obligativității comunicării deciziei de emitere a ordinului de protecție, în termen de maximum 5 ore de la emitere, și către autoritățile administrației publice locale cu atribuții în domeniul protecției victimelor.

Potrivit unui amendament, pe lângă oricare dintre măsurile dispuse, instanța dispune și obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, poate recomanda internarea voluntară ori poate solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care agresorul este consumator de alcool și/sau substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea sa într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistență de specialitate, potrivit legii. În cazul consumului de substanțe psihoactive, se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect.

