Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine”

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, joi, o nouă măsură pentru fluidizarea traficului la Piaţa Victoriei, respectiv marcajul galben „Nu blocaţi intersecţia”.

„O nouă măsură pentru fluidizarea traficului! La Piaţa Victoriei am introdus marcajul galben «Nu blocaţi intersecţia». E o soluţie simplă, dar eficientă: intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine”, a scris, joi, pe Facebook, primarul general interimar al Capitalei, potrivit News.ro.

Stelian Bujduveanu a precizat că „regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieşi”.

„Altfel, amenda pentru blocarea intersecţiei e sigură şi este aplicată de Poliţia Rutieră. Continuăm în toate marile intersecţii din Bucureşti, pentru a face traficul mai fluent. E un proces scurt, cu efect imediat”, a mai transmis Bujduveanu.

Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a atras atenţia, în 20 septembrie, că cea mai mare problemă a municipiului Bucureşti o reprezintă traficul auto. Potrivit acestuia, sunt 1,7 milioane de maşini înmatriculate, iar jumătate dintre bucureşteni au permis auto. În plus, zilnic intră în Capitală alte 300.000 de maşini. Bujduveanu afirmă că nu se poate concluziona că sunt 2 milioane de maşini zilnic pe străzile din Bucureşti, dar un million sunt cu siguranţă.

Pentru a fluidiza traficul, mai ales odată cu începerea anului şcolar, primarul general interimar afirmă că s-a dublat numărul agenţilor care dirijează circulaţia.

