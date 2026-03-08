Tramvaiul 5 a revenit în circulație, începând de duminică, după doi ani de pauză, a anunțat Primăria Municipiului București. Edilul Capitalei Ciprian Ciucu a precizată că traseul este unul modificat, deoarece încă sunt lucrări în derulare la linia normală.

„Astăzi deschidem linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat e drept, pentru că deja lucrăm la traseul normal al liniei 5 și nu poate trece pe acolo. Deci vorbim de aproximativ 5 km de tramvai. Va merge de la Ștefan cel Mare până la Pod Băneasa. Este o linie care este foarte cerută. Mă bucur că în sfârșit putem da în folosință. A durat mai mult decât ar fi trebuit, dar vreau să vă zic că este foarte important să reabilităm șinele de tramvai. Vorbim despre 50 km de șine de tramvai care nu au mai fost reabilitate din anii '70”, a declarat Ciprian Ciucu, prezent la darea în circulației a liniei 5.

Edilul general a adăugat că e importată reabilitarea șinelor fiindcă tramvaiele nou achiziționate se strică dacă merg pe aceste trasee învechite.

Linia va fi reluată de la prânz, ora 12.00, și are un traseu extins, pe traseul Aeroportul Băneasa - terminalul „Pantelimon”, asigurând „legătura între nordul și estul Capitalei, mobilitatea celor care lucrează în zona de birouri”, mai precizează Primăria Capitalei, într-o postare pe Facebook.

În zona Ștefan cel Mare - Sf. Gheorghe încă sunt făcute lucrări la modernizarea căii de rulare, a adăugat sursa citată.

În timpul săptămânii, tramvaiele de pe linia 5 vor circula la un interval de 5-7 minute, ia r de sărbători sau în week-end, la un interval de 10 minute.

Lucrările de reabilitare au durat doi ani, iar costurile totale au fost de 140 de milioane de lei.

