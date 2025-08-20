Live TV

Video Nunțile, botezurile și alte evenimente, în vizorul ANAF. Ce obligație au organizatorii și ce sancțiuni riscă dacă nu se conformează

Data actualizării: Data publicării:
invitati la o nunta
Foto: GettyImages

ANAF intră pe ringul de dans. Asta după ce organizatorii de nunți, botezuri și chiar majorate vor fi nevoiți să transmită informații detaliate despre evenimentele pe care le organizează, totul în mai puțin de o săptămână.

Conform informațiilor obținute de Economedia de la organizatorii de evenimente, ANAF le-a solicitat acestora, printr-o adresă scrisă, să furnizeze informații legate de evenimentele organizate în perioada august-noiembrie-decembrie 2025, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Este vorba atât de evenimente sociale de tip nunți sau botezuri, cât și evenimentele corporate, evenimentele de firmă. Aceste informații trebuie trimise la o anumită adresă de email în termen de cinci zile, iar firmele care nu se conformează acestei cereri sunt pasibile cu amenzi.

Informațiile care trebuie furnizate se referă la datele de identificare a beneficiarului, de asemenea, tipul evenimentului - nuntă, botez sau eveniment corporate, numărul de meniuri solicitate, prețul acestora și modalitatea de încasare a avansului, adică prin ordin de plată sau cu o simplă chitanță.

În motivarea care a fost furnizată de către ANAF organizatorilor de evenimente se vorbește despre faptul că prin această măsură se încearcă prevenirea evaziunii fiscale în domeniul sălilor de evenimente.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel
Digi Sport
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Reacția lui Donald Tusk la ideea ca negocierile pentru pace în...
Dan Tănasă și Marian Godină
Marian Godină îi dă replica lui Dan Tanasă după scandalul „doar...
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe al doilea pachet de...
Ultimele știri
Avizul negativ de preluare a E.ON România de către o companie ungară a fost transmis CSAT. Decizia finală, așteptată în 90 de zile
Peste 75 de morţi într-un accident de autobuz în Afganistan
Aproape 2 milioane de soldați ucraineni ar fi fost uciși sau au dispărut de la începutul războiului, susține presa de la Moscova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
klaus-carmen-iohannis-scaled
Cine este politicianul care susține că a declanșat procedura prin care ANAF îi cere un milion de euro lui Klaus Iohannis
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare anunță o nouă formulă de taxare a multinaționalelor: „Schimbăm paradigma”
sediul primariei giurgiu
ANAF pune sechestru pe sediul primăriei Giurgiu. Primar: Orașul e în faliment de mult timp, mă execută pe praful de pe tobă
firma anaf la intrarea in institutie
ANAF anunță că a identificat 5 funcţionari aflaţi în conflict de interese și că va sesiza Agenţia Naţională de Integritate
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie