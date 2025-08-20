ANAF intră pe ringul de dans. Asta după ce organizatorii de nunți, botezuri și chiar majorate vor fi nevoiți să transmită informații detaliate despre evenimentele pe care le organizează, totul în mai puțin de o săptămână.

Conform informațiilor obținute de Economedia de la organizatorii de evenimente, ANAF le-a solicitat acestora, printr-o adresă scrisă, să furnizeze informații legate de evenimentele organizate în perioada august-noiembrie-decembrie 2025, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Este vorba atât de evenimente sociale de tip nunți sau botezuri, cât și evenimentele corporate, evenimentele de firmă. Aceste informații trebuie trimise la o anumită adresă de email în termen de cinci zile, iar firmele care nu se conformează acestei cereri sunt pasibile cu amenzi.

Informațiile care trebuie furnizate se referă la datele de identificare a beneficiarului, de asemenea, tipul evenimentului - nuntă, botez sau eveniment corporate, numărul de meniuri solicitate, prețul acestora și modalitatea de încasare a avansului, adică prin ordin de plată sau cu o simplă chitanță.

În motivarea care a fost furnizată de către ANAF organizatorilor de evenimente se vorbește despre faptul că prin această măsură se încearcă prevenirea evaziunii fiscale în domeniul sălilor de evenimente.

Editor : Liviu Cojan