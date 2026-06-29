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O lună de la incidentul cu drona rusească care a lovit un bloc din Galați. Cine a acoperit pagubele într-un caz unic în România

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Drona rusească a provocat distrugeri masive în apartamentul de la ultimul eta al blocului pe care s-a prăbușit.
Drona rusească a provocat distrugeri masive în apartamentul de la ultimul eta al blocului pe care s-a prăbușit. Foto: presidency.ro
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Din articol
„Nu acoperă astfel de riscuri” Ajutoare financiare şi intervenţii în regim de urgenţă la planşeul blocului

La o lună de la explozia unei drone, care a distrus un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din Galaţi, a rănit o femeie şi pe fiul acesteia şi a avariat parţial alte locuinţe de la acelaşi nivel, lucrările pentru reabilitarea planşeului blocului sunt în plină desfăşurare, iar firma asiguratoare a achitat integral, în urmă cu două zile, suma necesară pentru refacerea apartamentului care a fost cel mai afectat de deflagraţie. 

Pe 29 mai, la două ore după miezul nopţii, o dronă de fabricaţie rusească a lovit planşeul unui bloc turn din centrul Galaţiului, avariind un apartament de la ultimul etaj şi rănindu-i pe femeia şi pe fiul acesteia care locuiau acolo. Incidentul nu era acoperit de poliţa de asigurare, dar firma asiguratoare şi-a asumat public că va suporta daunele.

„Apartamentul era asigurat la Generali printr-o poliţă facultativă, fiind cumpărat prin credit bancar”, a declarat pentru News.ro Mihai Crăcea, specialist în relaţii publice la Generali România.

„A fost o plată excepţională, ex gratia - în afara condiţiilor contractuale. În mod normal, nu a fost acoperit riscul”, a explicat el.

În aceste condiţii, a fost necesar un acord tripartit între asigurator, client şi bancă.

„Imediat după eveniment (la câteva zile, n.r.) s-a plătit o sumă de bani pentru nevoi imediate: cazare temporară sau alte cheltuieli", a adăugat Crăcea, fără a detalia valoarea compensaţiei iniţiale şi fără a preciza nivelul sumei integrale achitate ulterior.

Potrivit sursei citate, soluţionarea dosarului este unică pentru piaţa de asigurări din România, fiind primul caz de pagube la un imobil din ţara noastră ca urmare a unui conflict militar.

„Nu acoperă astfel de riscuri”

„În mod obişnuit, cazul se află în afara cadrului contractual al asigurărilor de locuinţă, care nu acoperă astfel de riscuri", a precizat sursa citată.

Reprezentanţii Generali România au explicat că încă din prima săptămână după eveniment firma de asigurări a plătit proprietarului o sumă parţială, în avans, pentru acoperirea nevoilor imediate. Ulterior, compania a stabilit împreună cu acesta paşii necesari pentru compensarea integrală a pierderilor suferite pentru imobilul asigurat, iar în urmă cu două zile au fost rezolvate toate detaliile şi a fost făcută integral plata.

Reprezentanţii companiei de asigurări au promis transparenţă, rapiditate şi comunicare încă din ziua incidentului de la Galaţi.

„În acest moment, colegii noştri sunt în legătură cu autorităţile relevante pentru a putea evalua pagubele produse. Vom efectua toate evaluările necesare cu responsabilitate, transparenţă şi rapiditate maxime şi vom comunica actualizări ulterioare în conformitate cu cadrul legal şi contractual aplicabil", transmitea Generali prin intermediul unui comunicat de presă.

Întrebat de News.ro care este perioada medie în care sunt acordate de către Generali despăgubirile în cazul poliţelor imobiliare (de la momentul solicitării), reprezentantul companiei a evitat să ofere informaţii.

„În cazul de faţă, nu este relevant", a transmis Mihai Crăcea, specialist în relaţii publice la Generali România.

Ajutoare financiare şi intervenţii în regim de urgenţă la planşeul blocului

Pe 3 iunie, Guvernul a decis acordarea unor ajutoare, în limita sumei totale de un milion de lei, fiind vizate familiile şi persoanele ale căror locuinţe au fost avariate în urma incidentului din 29 mai 2026.

Conform actului normativ, persoanele ale căror locuinţe au fost distruse integral primeau câte 30.000 de lei. Pentru locuinţele afectate în proporţie de peste 75%, dar care nu au fost distruse complet, ajutorul era de 25.000 de lei, iar pentru cele afectate în proporţie mai mică de 75%, sprijinul financiar se ridica la 15.000 de lei. De asemenea, fiecare persoană evacuată pentru cel puţin 24 de ore beneficia de un ajutor de 1.000 de lei.

„Au fost luate deja primele măsuri la blocul BR din Mazepa, în special pentru protejarea la intemperii. Şi vom continua să-i sprijinim pe cei afectaţi", informa pe reţelele de socializare Ionuţ Pucheanu, primarul Galaţiului, pe 30 mai.

„Dincolo de pagubele materiale produse, cel mai important lucru este ca oamenii să simtă că nu sunt singuri. În astfel de momente, comunitatea trebuie să fie unită, iar administraţia locală are datoria să fie alături de cei care trec prin încercări dificile", adăuga edilul.

Imaginile prezentate atunci înfăţişau echipe de muncitori îndepărtând molozul sau izolând cu folie protectoare golurile produse de explozie în planşeu.

"În prima etapă, s-a intervenit pentru punerea în siguranţă a blocului şi limitarea efectelor. Astfel, a fost îndepărtat molozul şi au fost realizate lucrări de protecţie şi de hidroizolaţie provizorie. S-au făcut evaluări pentru stabilirea soluţiilor tehnice şi s-a putut relua alimentarea cu gaz a blocului", a transmis Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi, la solicitarea News.ro.

"În a doua etapă, acum, se fac lucrări de reparaţii la acoperiş, urmând refacerea hidroizolaţiei şi intervenţii la apartamentul cel mai afectat. Lucrările se desfăşoară conform recomandărilor experţilor", au adăugat reprezentanţii municipalităţii, care nu au comunicat valoarea lucrărilor efectuate.

Editor : C.S.

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