Oana Țoiu: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe agenda reuniunii miniştrilor de Externe ai UE la Copenhaga

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, anunță că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei va fi discutată la reuniunea informală a UE de la Copenhaga. Șefa diplomației române a condamnat atacurile repetate asupra civililor și a pledat pentru intensificarea presiunii financiare asupra Kremlinului, ca instrument de sprijin pentru pace și securitate în regiune.

"Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea ţintelor civile de către Rusia vorbeşte mai mult decât orice alte declaraţii pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obţinerea păcii, o cale susţinută fără echivoc de comunitatea internaţională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA şi de partenerii cu aceleaşi principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieţilor umane, atât ucrainene, cât şi ruseşti, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal şi ilegal", a afirmat şefa diplomaţiei române, vineri, pe X.

Ea a adăugat că tema va fi pe ordinea de zi a reuniunii miniştrilor de externe ai UE de la Copenhaga, în formatul Gymnich și a subliniat că regiunea Mării Negre a cunoscut recent o creştere semnificativă în număr şi intensitate a atacurilor brutale din partea Rusiei.

"Trebuie să creştem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mişcări agresive la frontiera noastră şi ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE şi Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistiţiu şi o pace durabilă", a arătat ea.

Ministrul român a spus că la reuniunea de la Copenhaga va menţiona, de asemenea, hotărârea comună a României, Republicii Moldova şi Ucrainei ca ţările suverane să îşi decidă viitorul, un viitor european.

"Acest lucru este consacrat în cooperarea noastră trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odesei, în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuţi. Republica Moldova şi Ucraina şi-au sărbătorit recent Ziua Independenţei, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forţă a independenţei: capacitatea de a-şi decide, în mod liber, viitorul", a afirmat Oana Ţoiu.

Editor : M.I.