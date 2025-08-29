Live TV

Oana Țoiu: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe agenda reuniunii miniştrilor de Externe ai UE la Copenhaga

Data publicării:
oana toiu 2
Oana Țoiu și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha. Foto: mae.ro

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, anunță că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei va fi discutată la reuniunea informală a UE de la Copenhaga. Șefa diplomației române a condamnat atacurile repetate asupra civililor și a pledat pentru intensificarea presiunii financiare asupra Kremlinului, ca instrument de sprijin pentru pace și securitate în regiune.

"Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea ţintelor civile de către Rusia vorbeşte mai mult decât orice alte declaraţii pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obţinerea păcii, o cale susţinută fără echivoc de comunitatea internaţională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA şi de partenerii cu aceleaşi principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieţilor umane, atât ucrainene, cât şi ruseşti, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal şi ilegal", a afirmat şefa diplomaţiei române, vineri, pe X.

Ea a adăugat că tema va fi pe ordinea de zi a reuniunii miniştrilor de externe ai UE de la Copenhaga, în formatul Gymnich și a subliniat că regiunea Mării Negre a cunoscut recent o creştere semnificativă în număr şi intensitate a atacurilor brutale din partea Rusiei.

"Trebuie să creştem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mişcări agresive la frontiera noastră şi ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE şi Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistiţiu şi o pace durabilă", a arătat ea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul român a spus că la reuniunea de la Copenhaga va menţiona, de asemenea, hotărârea comună a României, Republicii Moldova şi Ucrainei ca ţările suverane să îşi decidă viitorul, un viitor european.

"Acest lucru este consacrat în cooperarea noastră trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odesei, în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuţi. Republica Moldova şi Ucraina şi-au sărbătorit recent Ziua Independenţei, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forţă a independenţei: capacitatea de a-şi decide, în mod liber, viitorul", a afirmat Oana Ţoiu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
asia
5
Reacția lui Godină după ce un tânăr s-a filmat lovind cu pumnul un livrator asiatic de...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
A food delivery courier is driving an order to a customer's home on a moped. takeaway food during quarantine. transport delivery of parcels at home. m
Cum sunt selectați muncitorii străini aduși în România: „Muncim din...
amara
Pericol de explozie într-un oraș din Ialomița. Muncitorii care făceau...
profimedia-0367085136 (2)
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Bărbat baricadat în casă de...
Ultimele știri
Guvernul, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri
Situație „extrem de îngrijorătoare” la Pokrovsk, avertizează Zelenski: Rusia a mobilizat până la 100.000 de soldați
Turcia anunță ruperea completă a tuturor legăturilor cu Israelul. Și-a închis și spațiul aerian pentru avioanele israeliene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zaharova
Zaharova se dezlănțuie la adresa lui Macron și acuză Franța că are o „ideologie de necrofagi”
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa. Anunțul făcut de Zelenski
maria zaharova face declaratii
Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident
armand gosu
Armand Goșu: Credeți că se răscoală cineva împotriva lui Vladimir Putin? De ce susține istoricul că rușii sunt „fericiți” cu războiul
Lisbon, Portugal. 12 June 2025. Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa attends and delivers remarks at the official ceremony celebrating 40 years since Portugal signed the EEC Accession Treaty, at the Jeronimos Monastery in Lisbon. Credit: Ricardo R
Președintele Portugaliei îl consideră pe Trump „un atu al Rusiei” în negocierile privind Ucraina. „A adus beneficii strategice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost...
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie