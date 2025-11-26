Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, 26 noiembrie, că România susține continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, subliniind că este necesar să se acorde atenție și intereselor de securitate ale Republicii Moldova, relatează Agerpres.

„Poziţia României, aşa cum a fost foarte clar exprimată şi de preşedintele Nicuşor Dan, este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace, o pace care să fie şi durabilă în timp. Trebuie să fim atenţi şi la interesele de securitate ale Republicii Moldova, pentru că acest punct pentru România este extrem de important şi stabilitatea regiunii noastre depinde de asta", a răspuns Oana Țoiu, la Parlament, întrebată în legătură cu poziţia României privind planul de pace pentru Ucraina.

Ministrul român de Externe a precizat că a sesizat progrese în discuțiile de la Geneva.

„De altfel, chiar acum, înainte să fie prezentată Strategia naţională de apărare a ţării în Parlament, a avut loc şedinţa miniştrilor de externe, unde a fost invitat şi ministrul de externe ucrainean pentru a prezenta perspectiva lor. Suntem aliniaţi în cadrul Uniunii Europene faţă de interesele noastre comune de securitate, pentru că vorbim în acest proces de negociere, în primul rând, de obiectivul comun de a atinge o pace sustenabilă în Ucraina, dar şi de impactul pe care asta îl are asupra flancului estic şi asupra stabilităţii şi securităţii regiunilor", a mai precizat ministrul.

Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul necesită încă negocieri substanţiale.

Editor : A.M.G.