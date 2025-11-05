Live TV

Exclusiv Oferte de Black Friday la energie. George Niculescu: „Mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă”

Contor de energie electrică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Fenomenul Black Friday a acaparat și piața energiei electrice, aducând oferte speciale cu prețuri reduse pe kWh. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat miercuri, la Digi24, că și-ar dori să vadă din partea furnizorilor „o astfel de preocupare continuă”. Mai mult, astfel de oferte avantajoase pentru consumatori indică faptul că „piața începe să funcționeze pe principii corecte de concurență și de competiție între furnizori”.

„Vedem o premieră. Oferte care sunt făcute într-adevăr pentru o perioadă scurtă de timp, punctual în cazul acesta 10 zile, contractele însă vor fi încheiate pentru un an de zile. Consumatorii care vor alege această ofertă vor beneficia de acest preț ferm de 1,07 kWh, timp de un an de zile. 

Ce îmi doresc eu să văd este nu doar în situații excepționale astfel de oferte cu un preț bun la energie electrică, ci mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă în a veni în fața consumatorilor cu astfel de oferte. Trebuie să ne aducem aminte că, la 1 iulie, am plecat de la un pluton de furnizori care erau grupați cu ofertele lor în jurul valorii de 1,50 kWh, despărțindu-se de acest pluton un singur furnizor, care și-a menținut oferta la 1,07. Astăzi vedem că încă un furnizor egalează această ofertă, iar plutonul acela care se grupase în jurul valorii de 1,5 a migrat, cumva, cu ofertele la 1,20, 1,23 și 1,25.

Efervescență pe piața energiei există, oferte care sunt din ce în ce mai bune pentru consumatori încep să apară din ce în ce mai frecvent. Lucrul acesta îmi dă încredere că piața începe să funcționeze pe principii corecte de concurență și de competiție între furnizori”, a explicat șeful ANRE.

Întrebat dacă îi poate convinge pe furnizori să coboare prețurile, Niculescu a afirmat: „Cred că nimic nu mi-ar plăcea, în momentul de față, mai mult decât lucrul acesta, să am un instrument la dispoziție prin care să-i determin pe furnizori să vină cu cele mai mici prețuri pentru piața de energie din România.

Știm, însă, că activăm și activează furnizorii într-o piață concurențială, și ofertele sunt formate, pe de o parte, din prețul energiei active, pe care și ei, la rândul lor, o cumpără de la anumiți producători de energie și, de asemenea, restul sunt tarife și taxe pe care le plătim în factură.

Deși TVA-ul a crescut de la 19 la 21%, vedem, totuși, că ofertele acestea încep să scadă ca valoare. Înseamnă că furnizorii sunt și ei, la rândul lor, activi, proactivi, încearcă să-și găsească surse de aprovizionare cu energie din ce în ce mai ieftină, în așa fel încât ofertele lor să fie competitive pentru consumatori.

Mai observăm un lucru: consumatorii știu să aleagă. În momentul de față, inclusiv pe platforma online, pe care am pus-o la dispoziție la ANRE, vedem că din în ce în mai mulți clienți își schimbă furnizorul prin această aplicație online, și îi îndemn să facă lucrul acesta, și încet-încet piața redevine o piață a consumatorilor, așa cum era și în trecut”.

Referitor la conceptul de flexibilizare a consumului, președintele ANRE a declarat: „Am pus în dezbatere publică o nouă reglementare. Este vorba despre un concept de flexibilizare a consumului. Practic, este un instrument modern, pe care-l punem la dispoziția furnizorilor, spre a-l folosi atunci când prețul la energie electrică pe anumite intervale orare este într-adevăr mai mare.

Poate că este o posibilitate ca, din punct de vedere comercial, să fie avantajos să-ți reduci consumul și să primești un tarif pentru acest lucru decât să consumi aceeași cantitate de energie electrică și să plătești un tarif mai mare pentru ea.

Dăm această posibilitate furnizorilor, în așa fel încât să-și corecteze pozițiile comerciale, așa cum am spus pe anumite intervale orare, și în final să vină cu un pachet de energie cu un preț mai bun pentru consumatori, iar consumatorii, care au această capacitate să-și reducă consumul de energie electrică, să nu o facă degeaba, ci să primească un tarif aferent puterii pe care ei au redus-o”.

Citește și:

Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului Energiei

Gazele și electricitatea s-au ieftinit în UE în primul semestru. România, printre statele cu cele mai mici preţuri (Eurostat)

