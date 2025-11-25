Operațiune medicală în premieră. Teodora, o fetiță de doar cinci luni, a zburat la Milano pentru o operație extrem de complicată la inimă. Bebelușul a fost conectat în permanență la un aparat de oxigenare a sângelui în afara corpului și la un plămân artificial. Medicii spun că zborul a fost o provocare încheiată cu succes. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Într-un salon de la terapie intensivă din Spitalul Marie Curie, sub o grămadă de fire și furtune, se află o fetiță de doar cinci luni. În jurul micuței se învârt aproape 10 oameni, medici și asistente. Numele ei este Teodora și s-a născut cu o malformație la inimă. Plămânii i s-au umplut de sânge și de 16 zile s-au oprit de tot. Singura salvare este o operație la Milano unde îi va fi montată o nouă valvă la inimă, care o va ajuta să respire singură. Asociația Blondie a închiriat un zbor privat pentru transfer.

Adelina Toncean, fondator Blondie: Mergem să luăm copilul să îl urcăm în ambulanță. Este cea mai grea parte, cel mai greu zbor al nostru. Lumea este emoționată și agitată.

În permanență fetița va fi conectată la aparate, în ambulanță, apoi în avion până ajunge la Milano, relatează Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

Medicii și asistenții trebuie să se miște în sincron, fiecare atent la aparatul de care este responsabil. Un singur tub deconectat îi poate fi fatal copilei.

După ce Teodora este stabilizată, ambulanța demarează cu sirena pornită.

După câteva minute, medicii încremenesc. Ceva nu este în regulă cu unul dintre aparate.

- E totul bine?

- Da, s-a blocat ventilatorul într-o... dar continuăm drumul, Doamne ajută!

Momentul critic este depășit, iar până la aeroport drumul decurge fără probleme.

- Sunt ok canulele.

Mama vine grăbită din centrul Capitalei. A mers să îi facă celei mici primul document de călătorie din viața ei: un pașaport spre o viață nouă.

Mama fetiței: Este un moment dificil, dar o să ne întoarcem acasă cu bine.

Cătălin Cîrstoveanu, medic la spitalul Marie Curie, a dus zeci de copii la spitale în afara țării, dar niciodată unul aflat într-o stare atât de complicată.

Cătălin Cîrstoveanu, medic pediatru: Are o problemă gravă la o valvă și e dependentă de o mașinărie de circulație a sângelui și una externă pentru plămân. Suntem trei doctori, două asistente.

Acolo, deasupra norilor, copila, care deși are o inima fragilă, se luptă cu toată puterea ei să trăiască. Acesta este momentul când fiecare persoană din avion - doctori, asistenți, piloți, știe că a făcut unei fetițe cel mai frumos dar de Sărbătorile care urmează: o inimă funcțională.

Editor : Liviu Cojan