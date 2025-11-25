Live TV

Video Operațiune medicală în premieră pentru salvarea unei fetițe de 5 luni. Mama: Un moment dificil, dar o să ne întoarcem cu bine

Data publicării:
medici cu fetita bolnava in avion
Foto: Captură video Digi24

Operațiune medicală în premieră. Teodora, o fetiță de doar cinci luni, a zburat la Milano pentru o operație extrem de complicată la inimă. Bebelușul a fost conectat în permanență la un aparat de oxigenare a sângelui în afara corpului și la un plămân artificial. Medicii spun că zborul a fost o provocare încheiată cu succes. Imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Într-un salon de la terapie intensivă din Spitalul Marie Curie, sub o grămadă de fire și furtune, se află o fetiță de doar cinci luni. În jurul micuței se învârt aproape 10 oameni, medici și asistente. Numele ei este Teodora și s-a născut cu o malformație la inimă. Plămânii i s-au umplut de sânge și de 16 zile s-au oprit de tot. Singura salvare este o operație la Milano unde îi va fi montată o nouă valvă la inimă, care o va ajuta să respire singură. Asociația Blondie a închiriat un zbor privat pentru transfer.

Adelina Toncean, fondator Blondie: Mergem să luăm copilul să îl urcăm în ambulanță. Este cea mai grea parte, cel mai greu zbor al nostru. Lumea este emoționată și agitată.

În permanență fetița va fi conectată la aparate, în ambulanță, apoi în avion până ajunge la Milano, relatează Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

Medicii și asistenții trebuie să se miște în sincron, fiecare atent la aparatul de care este responsabil. Un singur tub deconectat îi poate fi fatal copilei.

După ce Teodora este stabilizată, ambulanța demarează cu sirena pornită.

După câteva minute, medicii încremenesc. Ceva nu este în regulă cu unul dintre aparate.

- E totul bine?
- Da, s-a blocat ventilatorul într-o... dar continuăm drumul, Doamne ajută!

Momentul critic este depășit, iar până la aeroport drumul decurge fără probleme.

- Sunt ok canulele.

Mama vine grăbită din centrul Capitalei. A mers să îi facă celei mici primul document de călătorie din viața ei: un pașaport spre o viață nouă.

Mama fetiței: Este un moment dificil, dar o să ne întoarcem acasă cu bine.

Cătălin Cîrstoveanu, medic la spitalul Marie Curie, a dus zeci de copii la spitale în afara țării, dar niciodată unul aflat într-o stare atât de complicată.

Cătălin Cîrstoveanu, medic pediatru: Are o problemă gravă la o valvă și e dependentă de o mașinărie de circulație a sângelui și una externă pentru plămân. Suntem trei doctori, două asistente.

Acolo, deasupra norilor, copila, care deși are o inima fragilă, se luptă cu toată puterea ei să trăiască. Acesta este momentul când fiecare persoană din avion - doctori, asistenți, piloți, știe că a făcut unei fetițe cel mai frumos dar de Sărbătorile care urmează: o inimă funcțională.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Folder, judge's hammer on table
2
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
3
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
4
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
5
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vegan keto products. Ketogenic plant-based food
O dietă bogată în plante ar putea inversa o formă severă de boală cardiacă, arată cercetătorii
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Vucic e acuzat de implicare în „safariul” în care turiști străini împușcau civili din Sarajevo în anii ‘90. Reacția președintelui sârb
gigi becali face declaratii
Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB
traian basescu face declaratii
Băsescu, despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Simt revolta și cred că orice român o simte”. Mesajul pentru Rogobete
instrumentar dentist
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz de funcţionare. Locaţia avea aparatura şi materialele medicale
Recomandările redacţiei
Illustration of a satellite orbits Earth against a backdrop of space and a sunlit horizon.
Noua cursă a armelor spațiale în Europa: Marile puteri investesc...
vladimir putin
Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizările AUR și ÎCCJ pe legea referitoare la...
Roman Abramovici
Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu...
Ultimele știri
„Nu este linia frontului. Doar vă sperie.” Sud-africani trimiși să lupte pentru Rusia sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi
Sfânta Muceniță Ecaterina 2025: Preotul explică de ce ziua de 25 noiembrie este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox
Ce arată de fapt plecarea lui Keith Kellogg din administrația Trump și cine îi ia locul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ce conține testamentul milionarului Adrian Kreiner. Unde ajung ceasurile de 200.000 de euro furate de asasini
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii?
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu