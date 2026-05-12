Noi informații despre starea de sănătate a cântăreței Bonnie Tyler. Anunțul purtătorului de cuvânt al artistei

Cântăreaţa galeză Bonnie Tyler se află în stare stabilă, într-un spital din Portugalia, după ce a suferit săptămâna trecută o operaţie intestinală de urgenţă, informează BBC.

Bonnie Tyler urma să concerteze în Malta şi Germania luna aceasta, iar turneul său include şi spectacole în Marea Britanie, precum şi în Austria, Ungaria, Turcia şi România. Ea are programat un concert în 23 octombrie, la Bucureşti, la Sala Palatului.

„În această dimineaţă, Bonnie este în continuare grav bolnavă, dar stabilă în spitalul din Faro, însă medicii sunt în continuare optimişti că se va recupera complet”, a declarat purtătorul de cuvânt al artistei pentru BBC, potrivit News.ro.

„Când vom avea alte informaţii despre starea lui Bonnie, vom transmite un nou comunicat”, a adăugat acesta.

Interpreta piesei Total Eclipse of the Heart, în vârstă de 74 de ani, a fost internată miercuri şi plasată în comă indusă după operaţie. Fanii au postat mesaje de susţinere sub o postare de pe pagina de Facebook a lui Bonnie Tyler, urându-i însănătoşire grabnică.

Fani din întreaga lume au transmis mesaje de încurajare, inclusiv persoane care au trecut prin intervenţii similare.

Vineri, o postare publicată pe pagina de Facebook a cântăreţei le mulţumea oamenilor pentru incredibilul val de dragoste şi urări de bine pe care l-am primit pentru Bonnie în ultimele zile. Înseamnă enorm pentru noi”.

Mesaje de susţinere au venit şi din partea chitaristului său, Ed Poole, care a spus că el şi restul trupei speră şi se roagă ca ea să treacă cu bine peste acest moment”.

Katrina Leskanich, de la Katrina and the Waves, a scris: Draga noastră Bonnie, însănătoşire grabnică şi revino pe scenă în forţă! Te iubim.

Interpreta piesei I Will Survive, Gloria Gaynor, a transmis: Îţi doresc o recuperare rapidă, Bonnie!”

Tyler, care a copilărit în Neath, este cunoscută mai ales pentru celebra baladă Total Eclipse of the Heart, lansată în 1983, care a ajuns pe primul loc atât în topurile din SUA, cât şi în cele din Marea Britanie.

La începutul acestui an, piesa a depăşit un miliard de ascultări pe Spotify.

Printre celelalte hituri ale sale se numără şi single-ul de debut din 1976, Lost in France.

Tyler a reprezentat Marea Britanie la Eurovision în 2013, unde s-a clasat pe locul 19 din 26 de participanţi, iar în 2023 a fost decorată cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic pentru contribuţia adusă muzicii.

