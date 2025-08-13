Fumatul în spațiile publice, precum stații de transport în comun, parcuri si baze sportive, este interzis în Cluj-Napoca. Restricția se aplică și dispozitivelor electronice pentru fumat. Cei care vor fi prinși că încalcă această regulă, vor primi amenzi chiar și de 500 de lei.

În parcurile publice și în stațiile de autobuze din Cluj-Napoca fumatul este interzis. Au fost montate și panouri care arată restricția. Până acum, acestea aveau doar rol informativ, însă de miercuri se vor aplica și sancțiuni.

Hotărârea a fost adoptată în Consiliul Local în luna mai, iar după 90 de zile această hotărâre a intrat în vigoare.

În plus, chiar și la festivaluri și evenimente publice, organizatorii vor avea obligația să delimiteze special zone pentru fumători, dacă este cazul. De asemenea, astfel de zone vor exista și în parcuri, dar și în bazele sportive.

Persoanele care nu vor respecta aceste reguli riscă amenzi între 100 și 500 lei, iar acestea vor fi aplicate de către polițiștii locali.

