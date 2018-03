Pedepsele primite de stăpânii de sclavi din Berevoești, care au ținut în lanțuri și torturat peste 40 de copii și tineri

Alți șapte dintre stăpânii de sclavi de la Berevoești au fost condamnați luni, de către Magistrații Tribunalului Argeș. Pedepsele cu închisoare, cele mai mari de până acum, sunt cuprinse între 5 ani şi 2 luni şi 18 ani şi 10 luni, dar sentința nu este definitivă. Potrivit Jurnalului de Argeș, aceștia au fost condamnați și la plata unor daune în valoare de 160.000 de euro celor opt victime pe care le-au torturat și umilit.

Foto: Agerpres

Cea mai mare pedeapsă, de 18 ani și 10 luni de închisoare, a primit-o Costinel Bădală. Acesta este acuzat că a făcut trafic de persoane și de minori, dar și că a torturat doi minori, timp de mai multe luni.

Iată care au fost şi celelalte pedepse la închisoare cu executare: Traian Păun (fiul)-10 ani; Păun Petruţa Minuca-8 ani şi 6 luni; Florin Feraru-8 ani, 5 luni şi 10 zile; Feraru Ancuţa Mariana-5 ani şi 2 luni; Păun Traian (foto)-11 ani şi 6 luni. Condamnaţii nu au voie timp de cinci ani să ia legătura cu foştii sclavi sau cu familiile acestora.

La sfârșitul lunii ianuarie, alți șapte stăpâni de sclavi au fost condamnați la pedepse între 4 și 13 ani de închisoare cu executare și la plata a 20.000 de euro daune.

Iar în septembrie anul trecut, cinci dintre membrii grupului infracţional descoperit de către procurorii DIICOT la Berevoeşti, în judeţul Argeş, au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiunea de trafic de persoane, aceştia primind pedepse cuprinse între trei ani şi cinci ani şi patru luni de detenţie.

Pe rol mai sunt încă două procese cu alţi 19 de stăpâni de sclavi judecaţi.

Stăpânii de sclavi de la Berevoești nu regretă faptele

În fața judecătorilor, cei acuzați că au transformat peste 40 de copii și tineri în sclavi, i-au legat în lanțuri, i-au obligat să muncească, i-au torturat și umilit au declarat că nu li s-a părut un lucru anormal să facă acest lucru, fapt remarcat și de judecătorii care au decis arestarea preventivă.

„Inculpaţii ignoră total valorile intrinseci fiinţei umane, viaţa, integritate corporală, sănătatea, libertatea, onoarea şi demnitatea, privind victimele ca pe o marfă producătoare de beneficii materiale, pe care le exploatează la maximum şi le transferă între membrii grupărilor în acelaşi scop”, au motivat judecătorii.

Mărturiile șocante ale victimelor de la Berevoești

Printre victimele stăpânilor de sclavi s-au numărat și doi copii, de 11, respectiv 14 ani, care au fost găsiți în lanțuri de mascații care au descins la Berevoești. Micuții aveau răni pe tot corpul și nu mai aveau dinți pe partea superioară a maxilarului.

Unele dintre victimele cu handicap au fost supuse inclusiv la abuzuri sexuale extrem de grave. Mărturia îi aparție uneia dintre victime, un tânăr de 26 de ani, care a fost răpit din centrul orașului Pitești, legat și ținut în slavie mai bine de cinci luni de către Traian Păun, unul dintre inculpați, condamnat la 11 ani și 6 luni de închisoare.

„Nea Traian mă obliga să îi fac masaj pe picioare, dar şi pe organul lui genital. Într-o altă zi, am fost obligat să-i fac un sex oral, iar în caz de refuz eram ameninţat cu bătaia, lucru care s-a şi întâmplat, fiind forţat fizic de nea Traian. Acest lucru s-a întâmplat de două ori în perioada în care am stat la ei. Altădată, obligat de nea Traian, am fost nevoit să o spăl şi pe nevasta acestuia, pe tot corpul, inclusiv în zona organelor genitale. Nici nevasta lui nea Traian nu a avut nimic împotrivă. Arăt că nea Traian, în unele dăţi, nu mă lăsa nici să mă duc la toaletă şi mă obliga să îmi fac nevoile pe mine, îmbrăcat”, a povestit victima.