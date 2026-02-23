Live TV

Poliţia Capitalei face verificări după ce psihologul Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Ce spune acesta

Foto: Facebook/ Ion Duvac
Reacția Colegiului Psihologilor Acuzațiile la adresa lui Duvac Ce spune psihologul

Poliţia Capitalei anunţă luni, că a demarat verificări, după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Medicul le-ar face femeilor propuneri sexuale explicite şi le-ar cere poze cu părţile intime, încă de la prima şedinţă, potrivit unei investigații PressOne. Anchetatorii fac apel la toate potenţialele victime pentru a depune plângere.

„Poliţiştii Capitalei s-au sesizat din oficiu şi au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competenţelor”, anunţă Poliţia Capitalei, citată de News.ro.

Cercetările sunt efectuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor în care s-ar fi produs faptele.

„Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliţiei, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparţialitate şi profesionalism. Poliţia Capitalei îşi reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile şi siguranţa cetăţenilor, precum şi de a combate orice formă de abuz sau hărţuire, în strictă conformitate cu prevederile legale”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Reacția Colegiului Psihologilor

Comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au transmis că „profesia de psiholog se întemeiază pe principii fundamentale precum respectul pentru demnitatea umană, protejarea vulnerabilităţii persoanei, menţinerea limitelor profesionale şi interzicerea oricărei firme de abuz sau exploatare”.

„Orice abatere de la aceste principii contravine grav valorilor şi standardelor etice care guvernează practica psihologică. În acelaşi timp, reafirmăm importanţa respectării cadrului procedural şi a mecanismelor instituţionale prevăzute de lege. Analiza unor astfel de situaţii, stabilirea faptelor şi, dacă este cazul, dispunerea măsurilor disciplinare se realizează exclusiv prin organismele abilitate, în baza sesizărilor oficiale şi a probelor analizate”, a transmis Colegiul Psihologilor.

Reprezentanţii organismului anunţă că se delimitează ferm de „orice comportament neetic, abuziv sau inadecvat”.

„În plan uman şi profesional, reafirmăm că siguranţa beneficiarilor serviciilor psihologice şi protejarea relaţiei terapeutice rămân priorităţi esenţiale pentru comunitatea noastră profesională. Încurajăm orice persoană care se consideră afectată de posibile derapaje deontologice să utilizeze canalele oficiale de sesizare, pentru ca situaţiile semnalate să poată fi analizate în mod responsabil şi riguros.Comisiile de specialitate îşi reafirmă angajamentul pentru menţinerea integrităţii profesiei, pentru apărarea standardelor etice şi pentru consolidarea încrederii publice în serviciile psihologice”, se mai arată în comunicatul de presă.

Acuzațiile la adresa lui Duvac

PressOne a scris, luni, că Ion Duvac, doctor în psihologie şi membru în Comisia de Deontologie şi Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, îşi hărţuieşte sexual pacientele prin propuneri sexuale explicite şi cere poze cu părţile intime ale femeilor, încă de la prima şedinţă.

Redacţia a intrat în posesia unei înregistrări a unei şedinţe de psihoterapie susţinută de către medic.

Din primele minute acesta îi spune femeii că este „o bunăciune în draci”, dar şi că trebuie să înveţe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă şi chiar să scape de depresie.

După primele minute medicul pune diagnosticul de tulburare de personalitate borderline şi mută discuţia către viaţa ei sexuală. O întreabă dacă ştie să facă sex de calitate, îi cere să îi descrie poziţiile sexuale preferate, cele mai lungi „partide de sex”, tipurile de orgasme pe care le-a experimentat şi dimensiunea labiilor.

În final, îi cere ca la următoarea şedinţă să vină cu o poză cu vaginul ei, pentru că „există o corelaţie între nota pe care o dai la păsărica ta, aspectul fizic total, şi alegerile pe care le faci”.

Ion Duvac este doctor în psihologie şi membru în Comisia de Deontologie şi Disciplină a Colegiului Psihologilor din România din anul 2017. Comisia din care face parte urmăreşte respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, judecă abaterile de la prevederile acestuia şi aplică sancţiuni atunci când e cazul.

Ce spune psihologul

Duvac a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat în care spune că articolul a apărut după ce și-a exprimat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de Președinte al Colegiului Psihologilor din România, care se vor organiza în vară.

„Pe fondul acestei intenții, “brusc”, la 8 ani distanță, este scoasă “de la sertar” înregistrarea pe care se bazează articolul de presă. Facem apel la toți oamenii de bună-credință să observe că acest articol de presă nu este nimic altceva decât o campanie de denigrare a domnului dr. psiholog și profităm de această ocazie să le mulțumim public tuturor persoanelor care și-au manifestat susținerea față de acesta prin sutele de mesaje și telefoane primite de la apariția articolului”, se arată în comunicat.

„Nu înțelegem „cui” îi produce avantaje denigrarea unui profesionist precum domnul dr. Psiholog Ion Duvac, dar este inadmisibil modul și metoda în care s-a încercat, în mod nereușit, să se aducă

atingere dreptului la imagine și prestigiului profesional clădit cu multă muncă, sacrificii și pasiune.

Vom demara toate procedurile legale împotriva acestei campanii de denigrare a domnului dr. psiholog Ion Duvac și, din respect pentru miile de pacienți care i-au călcat pragul domnului psiholog în cei peste 32 de ani de carieră și față de care a acționat mereu în conformitate cu interesul superior al acestora, ne vom asigura că cei vinovați sunt trași la răspundere conform legii”, se mai arată în comunicat.

