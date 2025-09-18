15:30 | Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro. Explicații privind explozia facturilor și măsurile de sprijin în sezonul rece

Facturile la energie s-au dublat după expirarea plafonării. Ce soluții are Guvernul pentru iarna care vine și ce viitor au centralele pe cărbune din țara noastră? Sunt doar câteva dintre întrebările la care ministrul Energiei, Bogdan Ivan, urmează să răspundă la Interviurile Digi24.ro, live de la ora 15:30.

Ce se întâmplă cu centralele pe cărbune?

Ministrul Energiei a anunţat, miercuri seară, poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârşitul acestui an. Guvernanții au declarat în repetate rânduri că închiderea centralelor pe cărbune reprezintă o adevărată problemă de securitate, în contextul în care acestea nu au fost înlocuite cu centrale pe gaz.

Explozia facturilor la energie

De la 1 iulie 2025, plafonarea prețurilor la energia electrică a expirat. O dată cu liberalizarea pieței, unele facturi chiar s-au dublat, iar o dată cu acestea specialiștii avertizează că pot apărea scumpiri și la produsele și serviciile care depind de curentul electric.

Guvernul promite să vină în sprijinul populației vulnerabile cu vouchere în valoare de 50 de lei care să acopere o parte din prețul facturilor la energia electrică.

Ajutoare pentru încălzire?

Până iarna trecută, Executivul a oferit ajutoare persoanelor vulnerabile pentru încălzirea locuințelor. Rămâne de văzut dacă și în acest an guvernanții vor veni cu o măsură similară, dar și ce se va întâmpla cu prețul gazelor.

Editor : A.G.