Moțiunea de cenzură, de care depinde atât postul de premier al lui Ilie Bolojan, cât și, conform unor surse, funcția de președinte al PNL, va fi dezbătută și votată mâine. Ambele tabere încearcă în acest timp să își securizeze poziția. PSD și AUR trebuie să îi convingă pe toți semnatarii să voteze, iar PNL și USR vor să-i descurajeze.

Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să îl demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul Opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan ar rămâne la Palatul Victoria, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, însă aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, drept urmare PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Zece parlamentari POT și-au pus semnătura pe moțiune, dar, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă și că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, POT cere într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie.

Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost, evident, PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritatea care l-ar da jos pe premierul Bolojan ar mai avea nevoie doar de două voturi.

Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie ca 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze, totuși, marți, în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria.

Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul social-democraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD Sorin Grindeanu va fi nevoit să-și dea demisia.

