Live TV

Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia: „Jocul ăsta ne costă un miliard de euro”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Fostul ministru de Finanțe și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, a criticat avertismentele premierului Ilie Bolojan cu demisia, susținând că România plătește un preț uriaș pe piețele financiare.

Potrivit acestuia, dobânda la obligațiunile românești a urcat la 7,61%, de la 7,2% în urmă cu o lună, ceea ce se traduce printr-un cost suplimentar de 1 miliard de euro la datoria actuală. Câciu susține că tensiunile politice și declarațiile „făcute în joacă” au efect direct asupra economiei.

„Ca să înțelegeți, când unii vorbesc aiurea, ne costă cam de patru ori mai mult decât economia făcută prin tăierile din administrația publică locală propuse”, a scris acesta miercuri pe rețeaua socială Facebook.

Fostul ministru a subliniat că statul nu funcționează ca un SRL sau ca o „moșie”, ci este responsabilitatea întregii clase politice: „Nu e SRL, nu e moșie, e ȚARĂ! Mare, mai mare cu 50% decât era în 2019!!!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În postarea sa, Câciu a transmis un apel direct la rațiune, considerând că orgoliile politice afectează grav stabilitatea economică a României. „Rațiune, nu orgolii!”, a mai scris acesta.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
Ultimele știri
Femeia din Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital
Belgia anunță cele două condiții pentru a recunoaște statul Palestina
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem antirachetă și submarin, ca să nu-i fie confiscat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că discutăm despre date fake” de la Ministerul Dezvoltării privind posturile din primării
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, despre măsurile din educaţie şi reducerea cheltuielilor: „S-a prezis că o să fie un dezastru”
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Cum vede Ilie Bolojan colaborarea cu președintele Nicușor Dan. „Am încercat întotdeauna să cresc încrederea”
ilie boloja harta judete romania
Cum arată calculele Guvernului pentru reducerea personalului din primării. Ilie Bolojan: Cifra din dreptul județului Bihor e corectă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...