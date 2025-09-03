Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia: „Jocul ăsta ne costă un miliard de euro”

Fostul ministru de Finanțe și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, a criticat avertismentele premierului Ilie Bolojan cu demisia, susținând că România plătește un preț uriaș pe piețele financiare.

Potrivit acestuia, dobânda la obligațiunile românești a urcat la 7,61%, de la 7,2% în urmă cu o lună, ceea ce se traduce printr-un cost suplimentar de 1 miliard de euro la datoria actuală. Câciu susține că tensiunile politice și declarațiile „făcute în joacă” au efect direct asupra economiei.

„Ca să înțelegeți, când unii vorbesc aiurea, ne costă cam de patru ori mai mult decât economia făcută prin tăierile din administrația publică locală propuse”, a scris acesta miercuri pe rețeaua socială Facebook.

Fostul ministru a subliniat că statul nu funcționează ca un SRL sau ca o „moșie”, ci este responsabilitatea întregii clase politice: „Nu e SRL, nu e moșie, e ȚARĂ! Mare, mai mare cu 50% decât era în 2019!!!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În postarea sa, Câciu a transmis un apel direct la rațiune, considerând că orgoliile politice afectează grav stabilitatea economică a României. „Rațiune, nu orgolii!”, a mai scris acesta.

Editor : M.I.