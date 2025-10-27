Live TV

Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește

Kelemen Hunor. Foto. Digi24

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.

Întrebat despre competiţia pentru Primăria Bucureşti şi posibilitatea ca această bătălie să afecteze relaţiile dintre partidele coaliţiei, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că o astfel de competiţie aduce nişte pierderi pentru Coaliţie, dacă vor fi mai mulţi candidaţi din partea acestor formaţiuni. 

„Vor fi trei competitori, sigur. Eu cred că tot ce se întâmplă în Bucureşti, în această competiţie, noi nu trebuie să ridicăm la nivel naţional, la nivel de coaliţie. Trebuie păstrat la nivel local. E adevărat că Bucureştiul e capitala ţării. Acolo ce se întâmplă se simte şi la nivel naţional, dar ar fi o greşeală mare să aducem în fiecare săptămână disputele din campania pentru primăria generală a Capitalei în coaliţie. Dar nu vom putea spune că nu vor fi astfel de momente grele, fiindcă sunt trei candidaţi sau vor fi trei candidati anunţaţi. Şi riscul să nu iasă niciunul din candidaţii coaliţiei creşte. Mai ales dacă ei nu vor avea înţelepciunea să nu intre în conflict foarte, foarte dur între ei”, a afirmat Kelemen Hunor. 

Liderul UDMR consideră că, dacă vor exista tensiuni majore în această confruntare electorală, există riscul unui blocaj în ţară şi mai mare. 

„La nivel naţional dacă intră în conflicte, atunci chiar punem ţara într-un blocaj şi mai mare. Ei sunt competitori deja, Băluţă, Ciucu şi Drulă. Sunt competitori, dar trebuie să păstrăm această competiţie doar la nivel de Bucureşti”, a mai spus Kelemen Hunor. 

Alegerile pentru Primăria Bucureşti vor avea loc în 7 decembrie. 

PSD Bucureşti l-a propus pe Daniel Băluţă, PNL îl trimite în cursă pe Ciprian Ciucu, iar USR pe Cătălin Drulă. 

