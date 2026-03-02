Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Oamenii se adună pentru a organiza o demonstrație după anunțul că liderul iranian Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis în atacurile americane-israeliene din Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. O mulțime numeroasă s-a adunat în Piața Enghelab (Revoluției) din capitala Teheran, scandând sloganuri anti-SUA și anti-Israel, în timp ce fluturau steaguri iraniene și postere cu Khamenei. Foto: Profimedia

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, la Digi24, că este extrem de riscant obiectivul formulat de liderii SUA și Israel, anume să fie schimbat regimul din Iran, fără o intervenție pe teritoriul acestei țări. „Dacă iranienii nu vor ieși în stradă să schimbe regimul, atunci numai cu bombardamente de aviație nu se schimbă un regim”, a spus Băsescu.

„Este extrem de riscant obiectivul, așa cum și l-au propus președintele Trump și premierul Netanyahu, adică Israelul și Statele Unite să bombardeze și iranienii de rând să iasă în stradă. Este o combinație care probabil a fost bine studiată la nivelul decizional, s-au prezentat toate variantele și au ajuns la concluzia, și președintele Trump și Netanyahu, că e fezabilă. 

Eu dacă aș fi în situația în care să mizez pe reacția unui popor după ce ai bombardat bine țara, ar fi extrem de reținut să crezi că este posibil să iasă în stradă. Dar, din declarațiile celor doi lideri, văd că asta este strategia. Să sperăm că știu ce fac. Dacă iranienii nu vor ieși în stradă să schimbe regimul, atunci numai cu bombardamente de aviație nu se schimbă un regim”, afirmă fostul președinte Traian Băsescu. 

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus despre războiul cu Iranul că: „Acesta nu este un război pentru schimbarea regimului, dar regimul se schimbă”. 

Editor : Alexandru Costea

