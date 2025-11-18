Live TV

Alegerile din Capitală vor aduce probleme în Coaliție, avertizează liderul UDMR, Kelemen Hunor

Data publicării:
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_16210
Kelemen Hunor. Foto. Digi24

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că, după alegerile din 7 decembrie, problema este ce se va întâmpla în Coaliţie, pentru că doar unul din cei trei candidaţi poate câştiga.

Întrebat la RFI dacă are un favorit, el a răspuns negativ, explicând că nu este permis să aibă unul şi, în plus, nu votează în Bucureşti.

"Problema este ce se va întâmpla cu coaliţia după alegeri, că, dacă ne luăm aşa, foarte pe scurt, din trei poate câştiga unul, ceilalţi vor fi perdanţi. S-ar putea să câştige altcineva, e o altă problemă", a subliniat Kelemen Hunor.

Întrebat de ce ar avea alegerile pentru Primăria Capitalei consecinţe asupra coaliţiei, liderul UDMR a răspuns: "Păi, orice alegere, când cineva pierde, are nişte urmări, vrei, nu vrei. Aţi văzut, alegerile în Bucureşti sunt văzute un pic diferit decât orice altă alegere locală, la nivelul autorităţilor locale. Băsescu, după un mandat şi un pic, a ajuns preşedintele României. Nicuşor Dan, după un mandat şi un pic, a câştigat alegerile prezidenţiale. Este, poate, cea mai legitimă persoană votată de oameni, în sensul ăsta vorbesc, de legitimitate, după preşedinte".

Potrivit liderului UDMR, "şi în partide, dacă câştigă Drulă, sigur că are o legitimitate în plus faţă de preşedintele Fritz, dacă câştigă Băluţă, la fel, faţă de Grindeanu, dacă câştigă Ciucu, iarăşi, faţă de Bolojan. Doar unul poate câştiga şi vor fi nişte urmări, nişte tensiuni, sper că nu vor strica munca în coaliţie", a completat Kelemen Hunor.

