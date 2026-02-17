Live TV

Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS

Data publicării:
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu. Fotografii Inquam Photos

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că afirmaţiile fostului premier Marcel Ciolacu privind cosmetizarea deficitului bugetar sunt „baliverne conspiraţioniste” de tip AUR şi că este genul de discurs care distruge încrederea în statul român. Totodată, Muraru afirmă că Marcel Ciolacu „încă nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS”.

„Marcel Ciolacu trece toate limitele bunului simţ şi ale responsabilităţii politice. Acuză acum Institutul Naţional de Statistică că ar fi falsificat datele economice din 2024 tocmai pentru a-l face pe el să arate rău, transformând o presupusă creştere economică în recesiune tehnică. Ciolacu nu-şi asumă nicio urmă de responsabilitate, dar strigă că e manipulare, că s-au tăiat cu toporul 13 miliarde din investiţiile făcute de el şi transpuse în 2025 ca să iasă bine actualul guvern”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liberalul consideră că acestea nu sunt critici politice, ci ”aceleaşi baliverne conspiraţioniste pe care le auzim de la AUR în fiecare zi”.

„Exact genul de discurs care distruge încrederea în instituţiile statului român şi exact genul de discurs pe care Marcel Ciolacu îl îmbrăţişează acum din frustrare că realitatea economică îi arată dezastrul lasat în urmă”, a adăugat liderul PNL Iaşi.

Muraru l-a atenţionat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, să fie foarte atent, pentru că ”foamea lui Ciolacu de revenire la şefia PSD e deja vizibilă”.

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat, luni, acuzaţii grave privind execuţia bugetară, susţinând că investiţii realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar.

„Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiţii de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât şi legile statului (de drept)!”, afirma Ciolacu, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier susţinea că nu este vorba doar despre o simplă reclasificare a fondurilor din PNRR, ci despre o diminuare artificială a investiţiilor din 2024: „Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investiţiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu şi le-au teleportat, integral, în 2025, ca şi cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”.

Potrivit lui Ciolacu, datele oficiale ale Ministerul Finanţelor ar indica diferenţe majore între raportările de la finalul anului 2024 şi cele revizuite ulterior.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
4
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
5
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
De ce are Grindeanu „un soi de bucurie” și măsurile pentru care președintele PSD amenință că nu votează bugetul și-l dă jos pe Bolojan
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
Marcel Ciolacu, nou atac la Ilie Bolojan: „Aşa se construieşte imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele”
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni”
Empty grocery cart with the indicator of a falling economy. Concept of the economic crisis. Inflation. Food shortages, logistics problems.
Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 9,62% în luna ianuarie
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau Kelemen
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității...
Supermarket în Rusia
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia...
160906_dan_sova_02_INQUAM_Octav_Ganea
Fostul ministru Dan Șova scapă de condamnarea primită în dosarul „CET...
donald trump air force one reporteri
Negocierile de la Geneva asupra programului nuclear al Iranului s-au...
Ultimele știri
UE spune că nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei: „Au rezerve”
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet”
Iarna revine. Ședință extraordinară la Ministerul Mediului: „Risc meteorologic și hidrologic ridicat”. Șeful DSU: „Evitați deplasările”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Afacerea extrem de profitabilă în care investește un jucător de bază de la FCSB: ”Este mulțumit”
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Pensie de numai 2.000 lei, după 35 ani munciți. Ultimul salariu - 5.000 lei. A fost pensionarul păcălit?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online