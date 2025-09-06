Live TV

Ambasadorul româniei în SUA: „Subiectul privind anularea alegerilor, închis”. Cum este văzut Călin Georgescu la Washington

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, spune că prezența militară a NATO în România trebuie să fie și mai puternică Foto: captură video Digi24

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie”. El subliniază însă că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis. Muraru a dezvăluit și modul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este văzut la Washington.

Andrei Muraru admite că momentul anulării primului tur de scrutin prezidenţial în România, anul trecut, „a fost unul foarte neplăcut şi care a creat foarte multă confuzie şi ambiguitate nu doar la Washington şi în alte capitale”.

El spune că a avut ocazia de a explica „pe deplin” oficialilor americani care au fost raţiunile pentru care Curtea Constituţională a luat decizia.

„Am făcut acest lucru explicând pe larg raţiunile acestei decizii, dar şi angajamentul forţelor politice din România de a organiza alegeri libere şi corecte, ceea ce s-a întâmplat în mai, după care discuţia, din punctul meu de vedere, după interacţiunile pe care le-am avut, este închisă. Aceasta a fost, de fapt, miza şi miza acestor alegeri de a dovedi capacitatea României de a organiza alegeri libere şi corecte. Acum, sigur că întrebări rămân şi poate că doar atunci când se vor deschide arhivele şi când istoricii vor desluşi cu totul ce s-a întâmplat vom afla toate detaliile acestui eveniment. Cert este că am trecut cu toţii printr-o traumă colectivă pe care nu vrem să o mai repetăm şi sperăm din toate inima că alţii au învăţat ceva din experienţa noastră în alte ţări din regiune sau de din alte părţi”, a afirmat Andrei Muraru sâmbătă, la Prima Tv.

Acesta precizează că, din punctul său de vedere, subiectul anulării alegerilor este închis.

„În mod evident, după 18 mai noi nu am mai fost puşi în situaţia de a discuta despre acest subiect şi, totuşi, Ambasada Statelor Unite de la Bucureşti a avut propria evaluare a alegerilor din 18 mai apoi administraţia americană a avut propriii observatori ai alegerilor şi toate aceste rapoarte, unele dintre ele care au fost aproape publice, ca să spun aşa, au arătat în mod clar că această discuţie este încheiată”, a explicat Andrei Muraru.

Ambasadorul a vorbit şi despre aşa-zisele contacte pe care lideri ai mişcării suveraniste din România le-ar avea la Washington.

„N-am auzit pe absolut nimeni care să reclame o relaţie de colaborare, de prietenie cu domnul Georgescu. Mi-aduc aminte cum a început să se contureze această teorie în spaţiul public cu o manipulare de manual că între cele două tururi, între 24 noiembrie şi 6 decembrie, când s-au anulat alegerile, conform cărora Bobby Kennedy, care este actualul secretar al sănătăţii în Statele Unite, ar fi trebuit să vină să-l susţină, o minciună grosolană. Apoi că domnul Georgescu a fost invitat la inaugurarea a preşedintelui Trump, iarăşi o minciună. Apoi că ar exista susţinere şi n-am văzut niciun mesaj de susţinere de nicăieri şi n-am văzut niciun fel de... niciun interlocutor, să spun, nu a arătat în vreun fel susţinere pentru domnul Georgescu şi este şi greu de crezut că ideile politice pe care le-a exprimat domnul Georgescu în spaţiu public ar avea vreo rezonanţă în actuala administraţie Trump, va duc aminte intenţiile de a disloca scutul antirachetă de la Deveselu, de a reduce contribuţia financiară a României la NATO şi aşa mai departe”, a explicat Andrei Muraru.

Editor : I.B.

