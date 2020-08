Ambasadorul SUA în România îl critică pe Marcel Ciolacu

Ambasadorul Statelor Unite în România l-a acuzat pe liderul PSD Marcel Ciolacu deoarece nu vrea să ia măsuri în Parlament pentru combaterea traficului de persoane. Trimisul lui Donald Trump la București a amintit și despre recentul raport al Departamentului de Stat care scoate în evidență aceste probleme din țara noastră. În schimb, ambasadorul american a lăudat guvernul Orban.

„La 26 iunie, am vorbit despre raportul privind traficul de persoane pe anul 2019 publicat de Statele Unite. Raportul arată că problema traficului de persoane în România a fost provocată de derapajele privind statul de drept în timpul guvernului precedent. Am cerut Parlamentului să acționeze și să adreseze această problemă. Este foarte dezamăgitor că liderul PSD Ciolacu a răspuns spunând că legile românești curente privind traficul de persoane și statul de drept sunt suficiente. Nu sunt! Cer din nou Parlamentului României, așa cum am făcut-o și pe 26 iunie, să aprobe legile dure necesare pentru eliminarea traficului de persoane și crimei organizate. Eforturile din prezent ale Guvernului Orban pentru întărirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane și oprirea crimei organizate sunt remarcabile”, a declarat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România.