Sorin Grindeanu, înainte de ședința Coaliției: Ne interesează să vorbim de ordonanța „trenuleț”, de creșterea salariului minim

Data publicării:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, înainte de şedinţa liderilor coaliţiei, că îşi doreşte să discute la această întâlnire despre ordonanţa-trenuleţ, despre creşterea salariului minim, despre eliminarea impozitelor pentru solarii. Grindeanu a adăugat că o altă temă de discuţie doreşte să fie pachetul de relansare economică pe care PSD l-a propus. 

„Mă interesează foarte mult azi să discutăm de ordonanța «trenuleț», de salariul minim și creșterea lui. La ordonanța trenuleț mă interesează să discutăm despre păstrarea eliminării impozitelor pentru solarii, sere samd. Ne intereseaza mult să discutăm și de pachetul de relansare economică propus de PSD. Să discutam cu ministrul Finanțelor pe ce înseamnă închiderea de an, cu sumele care par în acest moment că pot fi plătite către autoritățile locale în sens de proiecte și investiții, adică Anghel Saligny și CNI, deci sume catre Ministerul Dezvoltării pentru plata arieratelor. 

El a fost întrebat dacă PSD este de acord cu creşterea salariului minim cu 300 de lei, corelată cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.  

„Vreau să vedem calculele, dar pot să vă spun ceva. Nu vreau să fie eliminat acest impozit IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) de exemplu pentru sistemul bancar. Ştiţi că în acest moment, adică trebuie să discutăm aplicat, poate să existe eliminarea acestui IMCA pentru anumite industrii care au o marjă foarte mică de profit şi care ne duc într-o situaţie de necompetitivitate cu alte ţări. Asta da. Şi de aceea trebuie discutat aplicat. Sistemul bancar, citeam chiar astăzi că previziunea pe anul ăsta este că vor închide cu un profit de 15 miliarde de lei pe anul 2025, adică aproximativ 1% din PIB. Nu pot să nu păstrăm lucrul ăsta, este un profit enorm pe care îl au. E foarte bine, eu nu contest acest lucru, dar mare parte din acest profit este tot din lucru cu statul a acestui sistem bancar, în sensul de împrumut la care statul plăteşte dobânzi”, a afirmat Sorin Grindeanu. 

Coaliţia de guvernare s-a reunit, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că PSD l-a informat pe premierul Ilie Bolojan despre intenţia de a sancţiona activitatea ministrului Mediului, în timp ce preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cerea lui Grindeanu să explice de ce a încălcat protocolul Coaliţiei, care prevede clar că niciun partid nu trebuie să voteze împotriva altui partid din coaliţie. Alte teme pe care partidele nu au ajuns la un acord sunt majorarea salariului minim şi tăierea salariilor în administraţia centrală și eliminarea impozitului pe solarii. Şi bugetul pe 2026, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului, este un subiect de dispută în Coaliţie. 

