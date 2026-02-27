Live TV

Video Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședința Prefecturii București. Anunțul Prefectului

Data actualizării: Data publicării:
andrei nistor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Capitalei anunţă amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la şedinţa de fond funciar. Ședința programată joi nu s-a mai putut ține, din lipsă de cvorum. Într-o postare pe Facebook, Andrei Nistor a explicat că a luat această măsură pentru a fi sigur că nu mai tratează nimeni superficial sedințele.  

„Sincer, cred că este o coincidență. Nu putem să facem o legătură directă în treaba asta. Problema a fost că noi avem dosare care trebuiau rezolvate, cu decizii definitive în instanță pentru care plătim penalități foarte mari. Oamenii respectivi nu au anunțat că absentează. Ședința nu s-a putut ține, din lipsă de cvorum. Drept urmare, am vrut să trag un semnal de alarmă, să nu se mai întâmple treaba asta și să trateze toată lumea serios această ședință”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, vineri, la Digi24. 

El spune că amenda dată fiecărui absent de la ședința Prefecturii este de 500 lei de persoană. 

„Nu este o sumă foarte mare, dar important este mesajul. Sunt convins și sper că este prima și ultima dată când suntem nevoiți să dăm aceste amenzi. 

Nu au motivat absența, tocmai asta a fost problema. Eu nu am primit încă. Nu le-am spus direct. Le trimitem adresă, bineînțeles, oficială. O singură persoană dintre cei care au lipsit avea concediu medical și, evident, va fi scutită de aceste lucruri. Celelalte vor învăța că nu ne jucăm. 

Au lipsit patru persoane, dintre care o persoană motivată.  

Este cred că a treia ședință în mandatul meu. Deci nu putem să generalizăm. Sunt convins că absența acestora nu a fost cu vreun scop anume, ci pur și simplu lipsă de interes. 

Am convocat oricum o nouă ședință pentru joi. Sper că nu vom mai avea această problemă săptămâna viitoare”, a mai afirmat Andrei Nistor.

Citește și: Ce spune Ciprian Ciucu despre blocarea ședințelor CGMB de către consilieri PSD, PUSL și AUR care au lipsit de la întrunire 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
Digi Sport
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
andrei nistor
Prefectul Capitalei, despre drumurile făcute de Negoiță peste conducte de gaz: Nu s-a remediat, s-au blocat în „nu găsim constructori”
sediu prefectura capitalei prefectura bucuresti
De la 25.000 la 220.000 lei lunar: cum a ajuns Prefectura Capitalei să plătească de aproape nouă ori mai mult pentru chirie
autostrada inchisa
Drum peste magistrala de gaze, închis în Sectorul 3. Prefect: „Este pericol foarte mare”. Reacția lui Robert Negoiță: „Avem probleme”
BUCURESTI - STRAZI DESCHISE - 30 APR 2022
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spune prefectul Capitalei
andrei nistor
Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor
Recomandările redacţiei
Russia Nemtsov Anniversary
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
Statue of justice,law concept
Când intră în vigoare legea pensiilor magistraţilor. Guvernul face...
stefan cel mare, judetul olt
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget...
Prima zi de cursuri pentru studenți. Foto Getty Images
Cât de mari vor fi bursele studenților în 2026. Anunțul Guvernului
Ultimele știri
66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori din țară și a dat amenzi de aproape şase milioane de lei. Ce nereguli au găsit comisarii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de...
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Părinții care au călătorit cu fiica lor în 17 țări înainte ca ea să împlinească un an. „Cu cât începi mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
Pro FM
Pink, reacție după presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...