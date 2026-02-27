Prefectul Capitalei anunţă amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la şedinţa de fond funciar. Ședința programată joi nu s-a mai putut ține, din lipsă de cvorum. Într-o postare pe Facebook, Andrei Nistor a explicat că a luat această măsură pentru a fi sigur că nu mai tratează nimeni superficial sedințele.

„Sincer, cred că este o coincidență. Nu putem să facem o legătură directă în treaba asta. Problema a fost că noi avem dosare care trebuiau rezolvate, cu decizii definitive în instanță pentru care plătim penalități foarte mari. Oamenii respectivi nu au anunțat că absentează. Ședința nu s-a putut ține, din lipsă de cvorum. Drept urmare, am vrut să trag un semnal de alarmă, să nu se mai întâmple treaba asta și să trateze toată lumea serios această ședință”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, vineri, la Digi24.

El spune că amenda dată fiecărui absent de la ședința Prefecturii este de 500 lei de persoană.

„Nu este o sumă foarte mare, dar important este mesajul. Sunt convins și sper că este prima și ultima dată când suntem nevoiți să dăm aceste amenzi.

Nu au motivat absența, tocmai asta a fost problema. Eu nu am primit încă. Nu le-am spus direct. Le trimitem adresă, bineînțeles, oficială. O singură persoană dintre cei care au lipsit avea concediu medical și, evident, va fi scutită de aceste lucruri. Celelalte vor învăța că nu ne jucăm.

Au lipsit patru persoane, dintre care o persoană motivată.

Este cred că a treia ședință în mandatul meu. Deci nu putem să generalizăm. Sunt convins că absența acestora nu a fost cu vreun scop anume, ci pur și simplu lipsă de interes.

Am convocat oricum o nouă ședință pentru joi. Sper că nu vom mai avea această problemă săptămâna viitoare”, a mai afirmat Andrei Nistor.

Editor : A.C.