Apelul lui Bolojan după eșecul repetat al negocierilor: „Nu mai putem continua așa”

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL și numele cel mai vehiculat de președintele Nicușor Dan pentru poziția de prim-ministru, a transmis sâmbătă, într-un mesaj pe rețelele sociale, că România cheltuiește mult mai mulți bani decât produce, o situație care a dus la un deficit bugetar de 9,3% din PIB, cel mai mare la nivelul UE. Fostul președinte interimar a reluat practic mesajele de la conferința de presă din ziua precedentă, accentuând că „nu mai putem continua așa”.

Ilie Bolojan a arătat într-o postare pe Facebook că anul trecut România a cheltuit cu peste 150 de miliarde de lei (circa 30 de miliarde de euro) mai mult decât a încasat.

„Deficitul bugetar mare nu mai poate fi susținut. Deficitul bugetar, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului, este o mare problemă a României.

De mai mulți ani, statul cheltuie mult mai mult decât încasează. Așa am ajuns ca anul trecut să avem cel mai mare deficit bugetar din țările europene, de 9,3% din Produsul Intern Brut al României (graficul alăturat), practic din tot ce se produce in țară.

Această cifră nu spune direct cât de mult cheltuim față de veniturile pe care le încasăm din impozite și taxe.

De exemplu, anul trecut am încasat 575 de miliarde lei și am cheltuit 727 de miliarde, cu 152 de miliarde în plus (ultimele coloane din grafic).

Această diferența a fost acoperită, an de an, din împrumuturi contractate de guvern, iar în fiecare an creditele au fost tot mai mari. Nu mai putem continua așa, pentru că am ajunge să nu mai fim împrumutați și am intra în incapacitate de plată”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă dedicată crizei bugetare și negocierilor pentru viitorul guvern, că cei care „promit soluţii magice sunt nişte profeţi falşi”.

El a spus că trebuie luate măsuri de corecţie „nepopulare, dar necesare”, iar pentru asta e nevoie de o susţinere parlamentară.

„Am avut cheltuieli care n-au ținut seama de venituri. Cheltuim mult mai mult decât avem venituri. În 2024 față de 2023, veniturile au crescut cu puțin peste 10%, iar cheltuielile generale ale statului au crescut cu 19%. Pe ce s-au dus aceste creșteri? Sunt 3 componente care nu au ținut seama de venituri. Am avut o creștere a salariilor mai mare decât rata inflației, cât și față de veniturile statului. Aici ne referim la cheltuielile cu salariile din sectorul public. În 2024 față de 2023 a însemnat o creștere a fondurilor cu salariile de 24%. Înseamnă că cu siguranță în anumite sectoare avem prea mulți angajați și în anumite sectoare există privilegii și instituții unde în mod cert fondurile de salarii pot fi corectate fără să fie afectate instituțiile”, a spus Ilie Bolojan.

Editor : B.P.