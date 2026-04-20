Constantin Toma, primarul Municipiului Buzău, a avertizat, luni, la Digi24 că PSD „se duce în cap”. „Suntem introduși într-o capcană și nu pot fi de acord cu domnul Sorin Grindeanu”, susține primarul social-democrat, referindu-se la amenințarea PSD privind retragerea propriilor miniștrii din Guvern, dacă premierul Ilie Bolojan nu-și dă demisia. Adrian Cozma, vicepreședinte PNL, a spus că PNL de marți va avea o „contra-reacție la o acțiune a PSD”.

„Este o întrebare aiurea, pentru că tu PSD ai contribuit de o mulțime de ani la această situație de acum. Ai jumătate din membrii guvernului de la PSD, încerci de 10-11 luni de zile să bagi bățul prin gard și să te opui la orice fel de încercare de a face reformă și acuma vii să-l dai pe Bolojan jos. Dar Bolojan nu este membru al PSD și cred că va fi o problemă.

Domnul Cozma ar trebui să ne confirme. Ei ar trebui să se autodesființeze dacă cumva vor avea o masă critică în PNL care să-l dea afară pe Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru și din funcția de președinte al PNL-ului. Cred că nu o vor face, pentru că omul ăsta chiar încearcă să facă treaba, treabă pe care ar fi trebuit s-o facă și Sorin Grindeanu, dacă ar fi fost prim-ministru și dacă ar fi avut curajul să preia guvernul atunci când deficitul era de 9,3%. Avem un angajament foarte dur, până la urmă 6,2% trebuie reduse cheltuielile statului în continuare. Și mai ales aceste firme de care domnul Grindeanu zice că acolo este șobolănismul”, spune primarul PSD Constantin Toma.

Acesta afirmă că PSD-ul „a intrat într-o capcană”.

„Cine îi vor vota, dacă PNL-ul și USR-ul spun că nu vor vota o decizie internă luată în sensul ăsta? Cine va vota într-o moțiune de cenzură? Cine va vota pe Grindeanu? AUR? Păi, s-a dus și a venit cu coada între picioare de la Bruxelles, s-a întâlnit și cu doamna (Roberta – n.red.) Metsola, și cu domnul (Antonio –n.red.) Costa și i-au spus clar nu vă aliați cu AUR, că nu este regulă treaba pentru Europa”, susține Toma.

Edilul social-democrat avertizează că „PSD se duce în cap, din păcate”. „Suntem introduși într-o capcană și nu pot fi de acord cu domnul Sorin Grindeanu, pentru că Ilie Bolojan chiar încearcă să-și facă treaba”, mai afirmă acesta.

Toma susține că sunt „foarte mulți” membri PSD în dezacord cu conducerea de partid.

„Adineauri mă întâlneam cu cineva care zicea «nu sunt invitat în ăștia 5.000 din toată țara, că n-am funcție așa mare, un consilier local, de exemplu. Foarte mulți gândesc în felul ăsta”, mai spune Constantin Toma.

Vicepreședintele PNL Adrian Cozma spune că partidul său este „mai stabil decât vrea propaganda să o descrie”.

„Lucrurile la noi sunt destul de clare. Partidul Național Liberal în momentul de față e mai stabil decât vrea propaganda să o descrie. Noi nu avem emoții din punctul ăsta de vedere. Noi ne susținem președintele, susținem premierul. Avem și decizie de acum două săptămâni în sensul ăsta. Noi avem un pact, avem o coaliție, avem un act al acestei coaliții, o înțelegere care deocamdată ea nu a fost denunțată de către PSD. Aici este întrebarea în primul rând la care trebuie să răspundă PSD. Au denunțat acel pact al coaliției? Aici nu este vorba despre oameni. Când am făcut această coaliție, ne-am gândit în primul rând la România și ne-am gândit să facem o o coaliție pro-europeană și nu știu ce s-a schimbat în acest timp.

Eu sunt foarte curios ce se va întâmpla astăzi, totuși, la acest vot pe care urmează să-l dea PSD”, mai afirmă Cozma.

Acesta spune că PNL va rămâne la guvernare.

„Guvernul acesta în primul rând a fost votat de către Parlament. Când Parlamentul va vota altceva, atunci evident că va trebui să vedem ce se întâmplă. Noi am promis, și PSD-ul ar trebui să gândească în aceeași logică, alegătorilor noștri proiecte, locuri de muncă și investiții. În momentul ăsta, aleșii locali se întreabă ce se întâmplă și dacă mai pot să-și realizeze planurile în această perioadă. Și eu am avut discuții cu primarii din Satu Mare și vă spun cu toată responsabilitate că ei nu vor să iasă de la guvernare. Poziția mea în ultimii 4 ani a fost constantă, nu am fost de acord cu alianța cu PSD”, mai transmite Cozma.

Cozma: „Alegeri anticipate în România nu vor avea loc”

He says that "early elections in Romania will not take place".

„E prematur să discutăm despre asta și nici nu cred că vor avea loc. Asta e imposibil. Adică foarte greu se poate ajunge acolo. Parlamentarii care voiau să voteze nu cred că vor să plece acasă. România nu are nevoie de așa ceva.

Până la urmă, cred că în toată această perioadă cursul euro va fi cel mai bun indicator al crizelor cu care se confruntă țara. Când facem o prostie, piața reacționează la fel și când facem lucruri bune. Și cred că reacțiile acestea, din păcate, vor veni zilele următoare în cascadă.

Dar, totuși, hai să vedem ce se întâmplă astăzi la PSD și, în funcție de asta, vă spun că și PNL cu siguranță de mâine va avea o contra-reacție la o acțiune a PSD”, mai spune Cozma.

„Vom avea o nouă realitate politică de luni“, promitea săptămâna trecută Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD decide în această seară, de la ora 17:00, dacă îl forțează pe Ilie Bolojan să demisioneze de la vârful Guvernului, prin retragerea sprijinului politic. În paralel, vor fi ședințe și la PNL și USR. Ambele formațiuni au făcut front comun împotriva social-democraților, anunțând deja că nu vor mai accepta o Coaliție cu aceștia dacă vor provoca o criză politică.

Editor : Alexandru Costea