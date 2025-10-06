Traian Băsescu a spus duminică seara, la Digi24, întrebat dacă Nicușor Dan ar trebui să-l sprijine pe Ilie Bolojan, că ar fi bine ca președintele „să rămână strict în atribuțiunile lui la Cotroceni”, pentru că este la primul mandat. În opinia fostul președinte, Nicușor Dan ar trebui să schimbe guvernul după ce țara scapă de deficit. Însă, subliniază Băsescu, nu ar trebui să pună un premier de la PSD, pentru că „ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și îndatorează neam de neamul nostru”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar avea nevoie de sprijinul Nicușor Dan, Traian Băsescu a spus că cel mai bine ar fi ca președintele să rămână strict în atribuțiunile lui la Cotroceni. „Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună „Asta e!”. Pentru că eu am experiența mea – am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat, și peste câteva luni când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat – schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în executiv”, a spus Traian Băsescu.

În ceea ce privește durata mandatului lui Bolojan, aceea de a duce guvernarea până la rotativa guvernamentală, atunci când premierul va fi dat de PSD, fostul președinte a spus că speră ca schimbarea de premier să nu aibă loc. „Cei care au nenorocit finanțele publice au fost cei de la PSD. Cel mai puternic agent de distrugere al bugetului României. Ciolacu a fost vârful și emblema acestui proces”, a continuat acesta.

„Eu sper că Nicușor Dan va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce țara este redresată, după ce probleme de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. Deci, atunci când lucrurile intră într-o matrice generată de măsurile pe care le ia Bolojan și deficitul se va reduce, atunci va fi momentul să pună un nou guvern”. Dar nu trebuie pus guvern PSD, pentru că ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru. Deci, PSD trebuie să nu ajungă cu prim-ministru înaintea următoarelor alegeri, pentru că va distruge tot ce se construiește acum”, a adăugat fostul președinte.

„Nicușor Dan e foarte activ, citește foarte mult, analizează”

„Nicușor Dan nu poate fi acuzat de inactivitate. Din câte știu e foarte activ, citește foarte mult, analizează. Acum își pune consilierii și probabil va fi mult mai activ începând de poimâine. Mâine înțeleg că-și nominalizează consilierii. El nu a avut consilieri până acum. Cineva trebuie să-ți pregătească un rezumat asupra unei probleme care consideri că trebuie comunicată, și cred că va avea o bună comunicare după ce-și nominalizează consilierii”, a subliniat Băsescu.

Întrebat dacă gestul președintelui de apropiere de electoratul care nu l-a votat la alegerile prezidențiale riscă să îl îndepărteze de cel care l-a votat, Traian Băsescu a afirmat că „aici s-a exagerat puțin”. „Eu nu cred că avem foarte mulți români care au abandonat ideea de NATO și UE. Avem însă foarte mulți români necăjiți pentru ce li se întâmplă, pentru inflația care le tot mănâncă veniturile, pentru ultimele măsuri care au redus pensiile care nu le-au mai fost indexate. Acestor oameni trebuie să le explici, dacă vrei să-i reîntorci, iar argumentul suprem nu mai este «noi suntem NATO și UE». Argumentul suprem începe să fie «uite, asta facem ca să trăiți mai bine»”, a conchis fostul președinte.

