Băsescu vrea să redevină cetățean moldovean. Fostul președinte explică de ce nu a depus încă actele

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos

Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, că vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățeni, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”,a explicat Traian Băsescu, întrebat dacă mai are intenția să își recapete cetățenia moldovenească, duminică seară, la Digi 24.

Citește și: Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău ar putea aduce riscuri militare la granița României

Fosta primă doamnă Maria Băsescu are în continuare dublă cetăţenie şi a votat, duminică, la alegerile parlamentare din Republica Moldovaă.

Traian Băsescu a primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie a anului 2016. Tot atunci a devenit cetăăţean moldovean şi Maria Băsescu.

La începutul lunii ianuarie 2017, fostul preşedinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetăţenia lui Băsescu.

El a atacat apoi în instanță decretul lui Igor Dodon, iar în februarie 2017, Curtea Supremă de Justiţie a refuzat să examineze cererea sa. CSJ a decis că solicitarea respectivă este de competenţa Judecătoriei Chişinău.

Igor Dodon a susținut, într-un interviu acordat în 2018, că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii.

În cazul Mariei Băsescu, Dodon nu a decis să emită decret prin care să îi retragă cetățenia moldovenească. 

