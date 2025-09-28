Băsescu vrea să redevină cetățean moldovean. Fostul președinte explică de ce nu a depus încă actele

Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, că vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățeni, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”,a explicat Traian Băsescu, întrebat dacă mai are intenția să își recapete cetățenia moldovenească, duminică seară, la Digi 24.

Fosta primă doamnă Maria Băsescu are în continuare dublă cetăţenie şi a votat, duminică, la alegerile parlamentare din Republica Moldovaă.

Traian Băsescu a primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie a anului 2016. Tot atunci a devenit cetăăţean moldovean şi Maria Băsescu.

La începutul lunii ianuarie 2017, fostul preşedinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetăţenia lui Băsescu.

El a atacat apoi în instanță decretul lui Igor Dodon, iar în februarie 2017, Curtea Supremă de Justiţie a refuzat să examineze cererea sa. CSJ a decis că solicitarea respectivă este de competenţa Judecătoriei Chişinău.

Igor Dodon a susținut, într-un interviu acordat în 2018, că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii.

În cazul Mariei Băsescu, Dodon nu a decis să emită decret prin care să îi retragă cetățenia moldovenească.

