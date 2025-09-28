Băsescu vrea să redevină cetățean moldovean. Fostul președinte explică de ce nu a depus încă actele
Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, că vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățeni, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”.
„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”,a explicat Traian Băsescu, întrebat dacă mai are intenția să își recapete cetățenia moldovenească, duminică seară, la Digi 24.
El a atacat apoi în instanță decretul lui Igor Dodon, iar în februarie 2017, Curtea Supremă de Justiţie a refuzat să examineze cererea sa. CSJ a decis că solicitarea respectivă este de competenţa Judecătoriei Chişinău.
Igor Dodon a susținut, într-un interviu acordat în 2018, că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii.
În cazul Mariei Băsescu, Dodon nu a decis să emită decret prin care să îi retragă cetățenia moldovenească.