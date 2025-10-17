Live TV

Bolojan, despre afirmațiile șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală”

ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Ilie Bolojan a făcut declarații la Guvern. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Bolojan: „Am luat măsuri ca să închidem portițele împotriva evaziunii”

Ilie Bolojan a declarat că misiunea ANAF este să se lupte cu evaziunea fiscală. „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm”, a adăugat premierul, întrebat despre faptul că șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală Adrian Nica a spus că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României.

Prim-ministrul a fost chestionat, vineri la Radio România Actualități, despre faptul că oamenii se întreabă ce șeful ANAF să ne vorbească despre o TVA care nu există și anume pe gem, zacuscă și gogonele în saramură, în loc să vorbească despre TVA care există și nu este colectat[, despre TVA care e fraudată.

„Așa este, noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF și asta vom face în perioada următoare”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri la Radio România Actualități.

Întrebat dacă nu era suficient să fie îmbunătățită colectarea TVA și să nu fie mărită această taxă cu 2%, având în vedere că avem cel mai mare gap de TVA din UE, Bolojan a spus că această îmbunătățire a colectării TVA „nu poate fi făcută de azi pe mâine”.

Citește și: Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Aștept să vină să-mi ia probele”

„Aici sunt două aspecte, nivelul taxelor și încasarea taxelor. Nu voi fi un ipocrit. Nivelul de taxare în România, în multe zone, era printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Prin urmare, dacă vrei să ai investiții făcute de stat, dacă vrei să ai servicii bune asigurate de stat, ele trebuie finanțate. Ele nu pot fi finanțate decât în impozitele și taxele pe care le încasezi, deci aducerea taxării la un nivel care să semene cu cel din zona est-europeană și din Europa este o necesitate”, a completat el.

Bolojan: „Am luat măsuri ca să închidem portițele împotriva evaziunii”

Premierul a dat vina pe existența unor legi care au generat excepții și care au deschis „portițe de evaziune” și care au creat„oportunități de a fugi de plata taxelor”.

„Al doilea aspect este încasarea acestora. Atunci când ai legi care-ți generează excepții peste tot, care deschid portițe de evaziune, care creează oportunități de a fugi de plata taxelor, atunci, într-adevăr, nu ți se încasează taxele și ce am făcut în această perioadă, prin cele două pachete, am luat măsuri pe de-o parte ca să închidem portițele împotriva evaziunii, un prim pachet a trecut, al doilea încă este în analiză la Curtea Constituțională, pe componenta fiscală, și să punem presiune pe cei din sistemul de administrație fiscală să-și facă datoria”, a explicat Bolojan.

Citește și: Șeful ANAF, contrazis de un lider sindical: Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu influenţează GAP-ul de TVA

Acesta consideră că „pentru a avea încasări îți trebuie legi clare, îți trebuie oameni care pun în aplicare aceste legi și îți trebuie sancțiuni, în așa fel încât sancțiunile puse în practică să-i descurajeze pe cei care ar face evaziune și să rezulte o conformare voluntară”.

„Iar tot acest mecanism trebuie dublat și de modul în care noi cheltuim banii. Gândiți-vă că în momentul în care un cetățean, un contribuabil are opțiunea să plătească niște taxe și impozite, într-un fel va plăti aceste impozite cu inima deschisă și poate la limita maximă, dacă vede că banii lui nu sunt risipiți”, a conchis el.

