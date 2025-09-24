Live TV

Guvernul prelungește joi plafonarea adaosului la alimente. Bolojan: Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat inflexibil

Foto: Getty Images
„Intervenția în piață nu este o soluție”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta în ședința de joi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Șeful Executivului a subliniat totuși că deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, după ce subiectul a stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare iar social-democrații au insistat ca măsura să fie prelungită.

„Am luat decizia ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie realizată. Decizia va fi pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de mâine, iar plafonarea se va prelungi cu șase luni”, a anunțat premierul, miercuri, la Palatul Victoria. 

Ilie Bolojan a subliniat că, în spațiul public, a fost portretizat drept un om inflexibil în privința acestei măsuri, însă deciziile „nu trebuie luate pe baze populiste“.

„Deși s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, am fost deschis la argumente, însă deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase”, a spus premierul. 

„Intervenția în piață nu este o soluție”

„Consider că intervenția în piață nu este o soluție pentru o scădere reală a prețurilor. Soluția înseamnă să avem o producție crescută, la fel și procesarea produselor agroalimentare.

Trebuie să recunoaștem că am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult și să ne susținem producătorii puternici, care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, prin programe de susținere directă a acestora.

Gândiți-vă că, de exemplu, carnea de porc este importată în proporție mare, iar hrana pentru animale este importată aproape în totalitate”, a mai spus șeful Executivului. 

Nu în ultimul rând, Bolojan spune că a discutat cu reprezentanții marilor magazine despre susținerea exporturilor românești. „Așa cum în România vin importuri pe baza marilor rețele, la fel campionii noștri pot fi susținuți, și avem un angajament din partea rețelelor marilor magazine pentru a fi sprijiniți pe piețele din zonă.

Trebuie să susținem în continuare investițiile străine în acest domeniu și nu numai în zona de procesare, astfel încât marile companii care au branduri pe piața românească și nu au fabrici în România, dacă sunt în alte țări europene, să fie invitate pe piața românească. Aceasta voi face în perioada următoare. Înseamnă locuri de muncă și câștiguri suplimentare pentru România”, a explicat premierul. 

Coaliția de guvernare a decis, după mai multe runde de negocieri pe care le-a avut miercuri, inclusiv cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, să prelungească plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Subiectul a stârnit scandal între partidele aflate la guvernare, după ce Executivul a anunțat că măsura nu se va prelungi, iar social-democrații au criticat decizia, anunțând că depun păstrarea măsurii, printr-un proiect în Parlament. 

Citește și: Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Surse: Plafonarea adaosului pentru alimente va fi prelungită. Bolojan reclamă că nu are sprijin

