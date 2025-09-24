Budăi, despre eliminarea excepţiilor la pensionare: Este un domeniu foarte greu. Trebuie să-l înţelegem şi apoi să ne pronunţăm

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) i-a dat replica premierului Ilie Bolojan, care a spus că trebuie eliminate excepţiile privind vârsta de pensionare. Budai spune că „este un domeniu foarte greu”, care trebuie înțeles înainte ca oficialii să facă declarații pe această temă.

„Este un domeniu foarte, foarte greu şi trebuie să-l înţelegem şi atunci când îl înţelegem, să ne pronunţăm. În mare parte, toate categoriile profesionale, acum, în România, unele, cu acele etapizări, nu se pensionează mai devreme de 60-65 de ani. Aş putea să fiu populist: da dom'le, eliminăm toate excepţiile. Să vedem ce înseamnă acele excepţii, de unde vin, pentru că, să vii acum să îi spui unui miner că trebuie să stea până la 65 de ani în mină...”, a spus fostul ministru al Muncii Marius Budăi, în emisiunea România Politică, despre eliminarea excepţiilor privind vârsta de pensionare, potrivit News.ro.

Budăi a atras atenţia că un miner, de exemplu, are o reducere a vârstei de pensionare în conformitate cu perioada lucrată în condiţii speciale sau de grupa I, cum era odată.

„Trebuie să aşezăm pe hârtie, să vedem ce ne dorim, cum încadrăm în lege”, a precizat Budăi, arătând că deja s-a scos din lege pensia anticipată parţială şi au fost înăsprite lucrurile.

Premierul Ilie Bolojan a spus într-o conferinţă de presă că trebuie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate şi trebuie crescută vârsta de pensionare pentru aceste categorii cât mai aproape de vârsta standard. El a explicat că nu vârsta standard trebuie crescută în România, pentru că sunt foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani.

Editor : M.B.