Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că unii politicieni „și-au câștigat dreptul de a putea lua în calcul o candidatură” pentru Primăria Capitalei, în timp ce alții „nu au experiența executivă sau administrativă de a conduce un oraș precum Bucureștiul”. El a subliniat că prioritatea administrației rămâne gestionarea orașului și prevenția în situații de criză, nu campania electorală: „Munca noastră de zi cu zi este să funcționeze orașul”.

Cristian Ghinea, lider USR, a postat un mesaj în care pare că îl vizează pe Stelian Bujduveanu, în contextul intervențiilor pentru avertizările de ploi: „Cod roșu de Gigel Viteazu. Adevărul este că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de 'hai să-l ventilăm pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la București' ”.

Despre acest subiect, primarul interimar al Capitalei a spus:

„Nu comentez declarațiile celor care n-au fost implicați în asemenea activități masive, să coordoneze o asemenea activitate. Echipele de la Apa Nova, de la Poliție, de la ISU au stat peste noapte și au muncit ca străzile municipiului București să fie curate. Este pentru prima dată când avem o prevenție serioasă și cred că este și un exercițiu foarte bun. Cred că grija unui primar și grija noastră și a mea trebuie să fie ca niciun bucureștean să nu pățească ceva în asemenea evenimente. Nu este nevoie ca să avem o tragedie ca apoi să ne alarmăm tot statul”.

Întrebat dacă consideră că acest mesaj ar avea legătură și cu posibilul candidat USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și dacă este vorba despre un război politic în plan electoral, Bujduveanu a declarat că „tragediile și calamitățile nu așteaptă”.

„Dacă sunt oameni care se pretind a fi politicieni, și pe seama unui potențial risc vor să crească în sondaje sau să facă anumite evenimente, eu îi invit să se apuce de treabă în administrație, nu să stea pe bară”, a afirmat el.

„Să vedem dacă au ceea ce le trebuie ca să gestioneze asemenea situații de criză”, a mai adăugat acesta.

„Unii dintre noi ne-am câștigat dreptul de a putea lua în calcul să fim candidați într-o funcție cum ar fi cea de primar general”

Bujduveanu a continuat, spunând: „Stă dânsul pe canapea, undeva la căldură și se gândește 'uite, că n-a plouat', dar nu se gândește că cineva a avut o urgență să meargă să-și ia un medicament care îi poate salva viață sau cineva a plecat cu copilul în toiul nopții să ajungă la spital. Nu vreau să comentez mai mult”.

Despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, Bujduveanu a spus că nu a făcut încă niciun anunț pentru că „în momentul de față să vorbești despre o candidatură implică să fii într-o campanie electorală”.

„Munca noastră de zi cu zi este să funcționeze orașul, nu să facem campanie electorală. Cei care n-au treabă sau n-au loc de muncă pot să facă campanie electorală. Noi avem ce să facem în perioada aceasta”, a declarat el.

Întrebat dacă printre cei despre care vorbește se află și Cătălin Drulă, acesta a spus:

„Nu, sunt mulți candidați care au diferite păreri. Unii dintre ei au fost sau au reprezentanți în administrația locală, alții nu. La nivelul Capitalei, Partidul Național Liberal, cu Partidul Social Democrat, cu USR, cele trei mari partide, împreună cu celelalte partide de dreapta sau de stânga, dar partide pro-europene, conlucrează de peste trei luni și jumătate extraordinar de bine”.

„Cred că unii dintre noi ne-am câștigat dreptul de a putea lua în calcul să fim candidați într-o funcție cum ar fi cea de primar general”, a precizat el.

„Unii dintre cei care și-au anunțat candidatura nu cred și nu consider că au experiența executivă sau administrativă de a conduce un oraș cum este municipiul București”, a mai adăugat Bujduveanu.

