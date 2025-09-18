Live TV

Bujduveanu: Cea mai bună soluţie ar fi un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, altfel riscăm să fragmentăm guvernarea

Data publicării:
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Stelian Bujduveanu. Foto: George Călin/Inquam Photos

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, spune că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un candidat comun la Primăria Generală, pentru că altfel riscă să se fragmenteze guvernarea. Bujduveanu a mai spus că alegerile trebuie făcute cât mai repede, dar că decizia este la guvern.

„Sunt convins că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un candidat comun, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea, iar cel mai important lucru astăzi pentru România este ca aceste măsuri, care nu sunt populare, dar sunt necesare, să fie implementate pentru a reuşi să echilibrăm deficitul”, a spus Bujduveanu, citat de News.ro.

Despre organizarea alegerilor locale în Bucureşti, în acest an, Bujduveanu a spus: „Eu nu comentez, alegerile trebuie făcute cât mai repede, dar nu am factor decizional, guvernul hotărăşte. Rolul nostru ca şi primărie, ca administraţie locală, este să ne facem treaba. Astăzi primăria funcţionează la parametri foarte buni, avem 50 de voturi din 55”.

Primarul interimar al Capitalei a menţionat că instituţia este pregătită pentru organizarea alegerilor locale.

„Suntem pregătiţi la orice moment ar fi, dar eu reiterez că cel mai important este în momentul de faţă ca guvernul să fie funcţional şi să se pună la masă cu toţii, să ajungă la un anumit oricum”, a spus Bujduveanu.

El a adăugat că nu s-a discutat la nivel de PNL în niciun fel despre susţinerea unui candidat.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut...
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
kelemen hunor face declaratii
Kelemen Hunor vrea ca plafonarea la adaosul comercial să fie...
Ultimele știri
Prima reacție a avocatului lui Plahotniuc, după ce extrădarea acestuia a fost oprită din cauza unui dosar deschis de România
5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv pentru agresiune sexuală. Decizia Curții de Apel București
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
spectacol pe strada
Zilele Bucureştiului: Primăria Capitalei va fi deschisă publicului, spectacol pe Dâmboviţa şi proiecţii video în cartierul Mântuleasa
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente! Ne vom sătura de zăpadă şi frig
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...