Bujduveanu: Cea mai bună soluţie ar fi un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, altfel riscăm să fragmentăm guvernarea

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, spune că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un candidat comun la Primăria Generală, pentru că altfel riscă să se fragmenteze guvernarea. Bujduveanu a mai spus că alegerile trebuie făcute cât mai repede, dar că decizia este la guvern.

„Sunt convins că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga coaliţie să aibă un candidat comun, pentru că altfel riscăm să fragmentăm guvernarea, iar cel mai important lucru astăzi pentru România este ca aceste măsuri, care nu sunt populare, dar sunt necesare, să fie implementate pentru a reuşi să echilibrăm deficitul”, a spus Bujduveanu, citat de News.ro.

Despre organizarea alegerilor locale în Bucureşti, în acest an, Bujduveanu a spus: „Eu nu comentez, alegerile trebuie făcute cât mai repede, dar nu am factor decizional, guvernul hotărăşte. Rolul nostru ca şi primărie, ca administraţie locală, este să ne facem treaba. Astăzi primăria funcţionează la parametri foarte buni, avem 50 de voturi din 55”.

Primarul interimar al Capitalei a menţionat că instituţia este pregătită pentru organizarea alegerilor locale.

„Suntem pregătiţi la orice moment ar fi, dar eu reiterez că cel mai important este în momentul de faţă ca guvernul să fie funcţional şi să se pună la masă cu toţii, să ajungă la un anumit oricum”, a spus Bujduveanu.

El a adăugat că nu s-a discutat la nivel de PNL în niciun fel despre susţinerea unui candidat.

Editor : M.B.