C. P. Tăriceanu, după Summit: Iohannis a preferat să rămână un politician mărunt care să-şi critice ţara şi guvernul în faţa oficialilor străini

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că este nevoie de o reprezentare corectă a României în Uniunea Europeană şi că formaţiunea pe care o reprezintă vrea drepturi egale pentru toţi cetăţenii Uniunii, indiferent din ce ţară provin.



"Nu criticăm Uniunea, ci criticăm lipsa de democraţie şi influenţa exagerată a birocraţiei de la Bruxelles. Nu criticăm justiţia, ci criticăm abuzurile din justiţie. Dacă preţul intrării în Schengen este închiderea ochilor la abuzurile din justiţie, la abandonarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în mâinile statului paralel, cred că e un preţ pe care nu îl putem plăti. (...) Vrem drepturi egale pentru toţi cetăţenii Uniunii, indiferent din ce ţară sunt. Subvenţii pentru fermierii români egale cu cei ai colegilor lor din alte ţări UE", a afirmat Tăriceanu.



El a făcut referire şi la Summitul informal al liderilor europeni, care a avut loc joi la Sibiu, susţinând că Declaraţia adoptată cu acest prilej a fost una "vagă", în care nu apare ţara organizatoare, România, preşedinte în exerciţiu al Consiliului UE.



Preşedintele Senatului a subliniat că primele patru luni ale Preşedinţiei române a Consiliului UE sunt "un motiv de mândrie", România încheind 90 de dosare de negociere.

Agerpres: Summitul de la Sibiu s-a încheiat. Reuniunea a fost "un succes pentru România", aşa cum v-aţi exprimat speranţa în mesajul de bun-venit de pe Facebook?



Călin Popescu-Tăriceanu: Am promis să nu spun prea multe pe timpul Summitului, în speranţa că el va fi unul de substanţă şi va aduce ceva şi pentru români. Sunt însă dezamăgit de rezultate. Mi se pare o declaraţie vagă, cu idei generale pe care le tot enunţă, dar nu le respectă. Declaraţia vorbeşte despre căderea Cortinei de Fier, dar nu ne dă garanţia că nu se instalează pe nesimţite şi în spatele cuvintelor frumoase o Cortină de Catifea, adică Europa cu două viteze.



Mă deranjează că deja se vorbeşte despre o Uniune de 27 de state. Se renunţă prea uşor la Marea Britanie. Eu cred că "Bătălia pentru Anglia" nu s-a încheiat. Este o Declaraţie în care România, ţara organizatoare şi presedinte în exerciţiu al Consiliului, nu apare! Nimic concret care să ne asigure că vom avea o Europă cu o singură viteză. Nimic despre nevoia de a aduce subvenţiile fermierilor români la acelaşi nivel cu ceilalţi fermieri europeni. Nimic concret despre Schengen sau MCV. Mi-a dat senzaţia unui banchet organizat de domnul Iohannis pentru el şi prietenii dânsului. Din felul în care a manevrat să fie singurul român de acolo, mă face să cred că a dat petrecerea de adio.



Este păcat că domnul Iohannis nu a reuşit să se ridice la înălţimea momentului şi a preferat să rămână un politician mărunt care să-şi critice ţara, poporul şi guvernul în faţa oficialilor străini. Înţeleg acum, după ce am auzit declaraţia domnului Juncker, de la cine învaţă domnul Iohannis tehnica de a divide: 'Am ales Sibiul pentru că el reprezintă Europa Centrală şi Europa Occidentală' - spune domnul Juncker. Dar dânsul nu e român şi nu are cum să ştie că la fel de europene şi occidentale sunt şi Clujul sau Timişoara, Craiova, Iaşiul sau Constanţa. Ca să nu mai vorbim de Bucureşti! Dar domnul Iohannis ştie acest lucru şi, dacă ar fi ales să fie preşedintele tuturor românilor şi nu doar al celor care îl plac, ar fi trebuit să-i spună asta domnului Juncker.

