Camera Deputaților a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Fostul premier a preluat conducerea CJ Buzău

Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu şi-a depus demisia din funcţia de deputat în 18 decembrie, după ce a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, iar vineri a depus jurământul în această funcție, conform anunțului făcut în plenul de luni al Camerei Deputaților.

Luni, Camera Deputaţilor a luat act de demisia lui Ciolacu şi va dezbate proiectul privind vacantarea postului pe care acesta l-a deţinut înainte de a câştiga alegerile locale parţiale din judeţul Buzău, scrie News.ro.

„La Biroul permanent al Camerei deputaţilor a fost înregistrată cererea de demisie a domnului deputat Ciolacu Ion Marcel. (...) Luăm act de această demisie, iar proiectul de hotărâre privind vacantarea locului de deputat, întocmit de Comisia juridică, urmează să fie dezbătut şi adoptat în şedinţa plenului de astăzi, conform dispoziţiilor regulamentare”, a anunţat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero.

Pe 19 decembrie, Marcel Ciolacu a depus jurământul ca preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Fostul premier a susținut că Buzăul nu mai are timp de experimente, ci de rezultate.

„Astăzi nu preiau doar un mandat, preiau o datorie şi o obligaţie faţă de oamenii locului unde m-am născut. Am crescut şi am învăţat ce înseamnă comunitatea. Buzău, la fel ca şi pentru mulţi dintre dumnevoastră, este acasă. Şi acasă nu promiţi, acasă faci. Un judeţ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase şi efort fizic”, a spus Marcel Ciolacu, după ce a depus jurământul.

