Marcel Ciolacu a depus astăzi, 19 decembrie, jurământul ca preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Fostul premier a susținut că Buzăul nu mai are timp de experimente, ci de rezultate.

„Astăzi nu preiau doar un mandat, preiau o datorie şi o obligaţie faţă de oamenii locului unde m-am născut. Am crescut şi am învăţat ce înseamnă comunitatea. Buzău, la fel ca şi pentru mulţi dintre dumnevoastră, este acasă. Şi acasă nu promiţi, acasă faci. Un judeţ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase şi efort fizic”, a spus Marcel Ciolacu, după ce a depus jurământul.

Fostul președinte PSD a susținut că începe acest drum cu recunoştinţă pentru încrederea oferită de cei care au mers la vot.

„Ca orice buzoian, îmi doresc un judeţ în care tinerii să rămână, în care părinţii să se simtă în siguranţă, în care bunicii să aibă acces la servicii medicale decente. Un Buzău care să respecte credinţa. De astăzi începem, de fapt, să construim împreună”, a subliniat el.

Marcel Ciolacu i-a mulţumit preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, pentru tot sprijinul său: „Aş vrea să spun foarte clar, domnul Sorin Grindeanu este cel mai bun prieten al meu. Domnul Marian Neacşu pentru mine este un frate mai mare şi vreau să le mulţumesc pentru toată activitatea pe care am avut-o împreună, mai ales în perioada în care am fost prim-ministru. Am reuşit împreună să deblocăm cele mai mari proiecte de infrastructură şi printre ele este Autostrada Moldovei, care în acest moment merge până la Focşani, dar în următoarele zile o să fie până la Adjud”.

„Buzăul nu mai are timp de experimente. Avem nevoie de rezultate. De aceea voi lucra în parteneriat cu primarii din toate localităţile. Cum este normal, toate proiectele de dezvoltare trebuie să pornească de la municipiul Buzău. Municipiul Buzău înseamnă punctul de sprijin economic al întregului judeţ”, a mai declarat fostul președinte PSD.

Conform spuselor sale, mandatul de președinte al CJ Buzău va fi despre investiţii publice, despre fonduri europene, despre atragerea investiţiilor private, despre eficienţă şi dialog constant cu cetăţenii şi mediul economic.

„Nu mai am ambiţii politice. În schimb, de această dată, am ambiţii administrative şi vreau să dezvoltăm împreună, fără a ţine cont de culoarea politică. Consilierii judeţeni sunt partenerul, alături de primari, ai preşedintelui Consiliului Judeţean. Avem timp de scandaluri în campania electorală. Până atunci, cred că rostul nostru, obligaţia noastră şi aşteptarea pe care o au buzoienii de la noi este să construim, să ne putem uita cu demnitate şi cu responsabilitate în ochii lor când mergem pe stradă”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău și-a anunțat și priorităţile: „Normal că am anumite priorităţi. Normal că voi face un audit al proiectelor în derulare. Normal că vom stabili în următoarele zile un calendar accelerat pentru proiectele de infrastructură. Normal că vom face reforme reale în administraţie, un lucru aşteptat şi de buzoieni şi de români. Nu trebuie să ne fie frică de reforme. În schimb, ele trebuie să fie unele reale şi unele care au o bază clară în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiilor publice. Nu spun că va fi simplu. Va trebui să împreună să depăşim blocaje şi să găsim permanent soluţii. Dar ştiu sigur că, în final, o să fie bine. Fiindcă Buzăul merită mai mult şi asta vom face”.

Editor : A.M.G.