Live TV

Video Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative”

Data publicării:
Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu. Foto Inquam Photos /Octav Ganea

Marcel Ciolacu a depus astăzi, 19 decembrie, jurământul ca preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Fostul premier a susținut că Buzăul nu mai are timp de experimente, ci de rezultate. 

„Astăzi nu preiau doar un mandat, preiau o datorie şi o obligaţie faţă de oamenii locului unde m-am născut. Am crescut şi am învăţat ce înseamnă comunitatea. Buzău, la fel ca şi pentru mulţi dintre dumnevoastră, este acasă. Şi acasă nu promiţi, acasă faci. Un judeţ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase şi efort fizic”, a spus Marcel Ciolacu, după ce a depus jurământul.

Fostul președinte PSD a susținut că începe acest drum cu recunoştinţă pentru încrederea oferită de cei care au mers la vot.

„Ca orice buzoian, îmi doresc un judeţ în care tinerii să rămână, în care părinţii să se simtă în siguranţă, în care bunicii să aibă acces la servicii medicale decente. Un Buzău care să respecte credinţa. De astăzi începem, de fapt, să construim împreună”, a subliniat el.

Marcel Ciolacu i-a mulţumit preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, pentru tot sprijinul său: „Aş vrea să spun foarte clar, domnul Sorin Grindeanu este cel mai bun prieten al meu. Domnul Marian Neacşu pentru mine este un frate mai mare şi vreau să le mulţumesc pentru toată activitatea pe care am avut-o împreună, mai ales în perioada în care am fost prim-ministru. Am reuşit împreună să deblocăm cele mai mari proiecte de infrastructură şi printre ele este Autostrada Moldovei, care în acest moment merge până la Focşani, dar în următoarele zile o să fie până la Adjud”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Buzăul nu mai are timp de experimente. Avem nevoie de rezultate. De aceea voi lucra în parteneriat cu primarii din toate localităţile. Cum este normal, toate proiectele de dezvoltare trebuie să pornească de la municipiul Buzău. Municipiul Buzău înseamnă punctul de sprijin economic al întregului judeţ”, a mai declarat fostul președinte PSD.

Conform spuselor sale,  mandatul de președinte al CJ Buzău va fi despre investiţii publice, despre fonduri europene, despre atragerea investiţiilor private, despre eficienţă şi dialog constant cu cetăţenii şi mediul economic.

„Nu mai am ambiţii politice. În schimb, de această dată, am ambiţii administrative şi vreau să dezvoltăm împreună, fără a ţine cont de culoarea politică. Consilierii judeţeni sunt partenerul, alături de primari, ai preşedintelui Consiliului Judeţean. Avem timp de scandaluri în campania electorală. Până atunci, cred că rostul nostru, obligaţia noastră şi aşteptarea pe care o au buzoienii de la noi este să construim, să ne putem uita cu demnitate şi cu responsabilitate în ochii lor când mergem pe stradă”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău și-a anunțat și priorităţile: „Normal că am anumite priorităţi. Normal că voi face un audit al proiectelor în derulare. Normal că vom stabili în următoarele zile un calendar accelerat pentru proiectele de infrastructură. Normal că vom face reforme reale în administraţie, un lucru aşteptat şi de buzoieni şi de români. Nu trebuie să ne fie frică de reforme. În schimb, ele trebuie să fie unele reale şi unele care au o bază clară în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiilor publice. Nu spun că va fi simplu. Va trebui să împreună să depăşim blocaje şi să găsim permanent soluţii. Dar ştiu sigur că, în final, o să fie bine. Fiindcă Buzăul merită mai mult şi asta vom face”.

Citește și:

Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău cu peste 51,97% dintre voturi: „Va veni o perioadă plină de provocări”

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
2
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
3
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
4
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
5
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medic cu stetoscop la gat
Un medic a fost pus în arest la domiciliu după ce a fost prins luând mită de la nepotul unei femei care urma să fie operată
Aeroportul Otopeni văzut de sus.
Aeroportul Henri Coandă ar putea avea un frate, Otopeni II, la Buzău: propunerea primarului Constantin Toma pentru Baza Aeriană Boboc
politisti inarmati la perchezitii
Patru persoane au fost reținute după percheziții într-un dosar de evaziune și fals. Prejudiciul se ridică la circa 900.000 de lei
femeie la cumparaturi
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să cheltuie, în medie, o familie în luna decembrie: „Cumperi ce îți permiți”
vulcanii noroiosi
„Un loc cu adevărat remarcabil”. O echipă de cercetători americani studiază microorganismele de la Vulcanii Noroioși. Care e scopul lor
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd de fapt partidele? Coaliția a decis tăierea...
Ultimele știri
Lucrările de reabilitare a bazinelor de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București pot începe. Când ar trebui finalizate
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Donald Trump lasă deschisă opțiunea unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate, nu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Produsul exotic care se vinde ca pâinea caldă de Crăciun. Afacerea a îmbogățit o familie din Sebeș. Se vinde...
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...