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Exclusiv Natalia Intotero spune cum a primit PSD nominalizarea premierului, venită de la Nicușor Dan. Cele două scenarii ale social-democraților

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - SEDINTA DE GUVERN - 21 DEC 2023
Foto: Natalia Intotero / Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Din articol
Cum a primit PSD anunțul președintelui României Cele două scenarii ale PSD

Natalia Intotero, vicepreședintele Camerei Deputaților, parlamentar PSD, a comentat la Digi24 nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier și a explicat ce se va întâmpla dacă noul guvern va trece sau nu.

Întrebată dacă există vreun scenariu în care PSD să voteze un guvern de dreapta, Natalia Intotero a spus că se îndoiește că acest lucru se va întâmpla, dat fiind aroganța pe care europarlamentarul o afișează.

„Va fi o decizie în cadrul Biroului Politic Național, luni. Desigur, eu în această seară mi-am exprimat încă o dată dezamăgirea, ca hunedoreancă, pentru că am primit de la dânsul, așa, ca o palmă. Să fie atent câți parlamentari ce fac pentru județele lor? Dar europarlamentarii ce fac pentru România? Ce fac pentru județele de unde au plecat?”, a întrebat.

Parlamentarul PSD a spus că, din punctul ei vedere, nouă rocadă nu este o opțiune, iar „România nu-și mai permite să piardă timp. Românii au nevoie răspunsuri, locuri de muncă, salarii. Ei deschid frigiderul și văd că în acest frigider găsesc tot mai puține produse alimentare, pentru că nu-și mai permit să aibă o o viață mai bună, așa cum au promis toți politicienii când au candidat. Deci îmi este, îmi este foarte greu să cred că o astfel de de propunere va trece la vot în Parlament. Desigur, repet, va fi o decizie a biroului politic național al PSD în ziua de de luni și vom vedea și răspunsul”.

Cum a primit PSD anunțul președintelui României

„Ne-am fi așteptat să fie desemnat președintele Sorin Grindeanu, fiind persoana care reprezintă partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României”, a declarat Natalia Intotero. „A fost opțiunea domnului președinte Nicușor Dan. O respectăm. A fost o surpriză neplăcută pentru noi această nominalizare. Vom vedea dacă va reuși să întrunească numărul de voturi”.

Cele două scenarii ale PSD

Ce va face PSD în cazul celor două scenarii, dacă Guvernul Mureșan va reuși să strângă 233 de voturi și va fi investit sau dacă, dimpotrivă, nu va reuși să strângă suficiente voturi și vor urma noi negocieri la Palatul Cotroceni?

„În primul rând, să vedem unde vor reuși să strângă cele 233 de voturi în cazul în care în biroul politic național al PSD va fi o decizie ca parlamentarii PSD să nu voteze un astfel de de Guvern. În primul rând, va trebui să vedem decizia forului de conducere al partidului. Și vă spun că mă îndoiesc din reacțiile care le-am văzut în spațiul public din partea mai multor colegi parlamentari, dar și președinți ai organizațiilor județene. Deci, mă îndoiesc că va fi un vot pentru ca noi să susținem un astfel de guvern, atâta timp cât auzim doar de reformă. Dar nu ni se spune cum, în ce constă această reformă.”

„Vrem să vedem programul despre guvernare. Nu ni s-am spus absolut nimic până în momentul de față de programul de guvernare. Am văzut că și dânșii au fost luați prin surprindere prin reacția unor colegi de la alte partide, în spațiul public. Așa că haideți să vedem în cazul în care vor face aceste 233 de voturi, cu susținerea celor de la AUR. Desigur, intrăm în opoziție, a mai fost în opoziție. Vom încerca în Parlament, atât cât putem, prin proiectele de lege, să aducem bunăstare românilor, așa cum am făcut de fiecare dată cât am fost la guvernare. Și dacă guvernul pică la vot, suntem pregătiți, să știți, să mergem și spre alegeri anticipate”.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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