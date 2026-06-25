Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier duminică, potrivit surselor Digi24. Acesta se află în Polonia, la Summitul Flancului Estic al NATO, de unde se va întoarce vineri în țară pentru a discuta cu partidele aflate în negocieri pentru formarea unui nou guvern, potrivit surselor. Ulterior, Dan se va întoarce la Gdansk, iar liderii politici de la București vor avea timp inclusiv vineri să-și finalizeze negocierile, spun sursele.

Nicușor Dan se află joi în Polonia, la Sumitul statelor NATO de pe Flancul de Est. Președintele discută cu alți lideri din Est despre securitatea zonei, sisteme de apărare anti-drone, de care are nevoie inclusiv România.

Deși inițial planul președintelui era să rămână în Polonia până duminică, șeful statului se va întoarce în țară, după discuțiile din cadrul NATO de joi seară.

Potrivit surselor politice, vineri Nicușor Dan va avea discuții cu liderii partidelor aflate în negocieri pentru un nou guvern iar sâmbătă dimineață va reveni la Gdansk, pentru a participa la un dineu cu președintele polonez Karol Nawrocki și alți lideri.

Duminică, Dan ar urma să se întoarcă la București.

Șeful statului ar vrea ca vineri liderii de partide să vină deja cu o înțelegere în privința unui nume de premier. Potrivit surselor Digi24, Nicușor Dan ar avea de ales între Sorin Grindeanu și un nume înaintat de PNL-USR-UDMR ca premier desemnat pentru a forma un nou guvern.

Conform surselor, Dan s-ar putea să mai acorde timp și vineri partidelor pentru discuții, iar duminică să anunțe un nume de premier care să poată să strângă o majoritate politică necesară învestirii unui nou cabinet. Președintele ar vrea ca cel desemnat să aibă o majoritate clară pentru a fi votat în Parlament.

Parlamentul este programat să intre în vacanță săptămâna viitoare miercuri iar procedura de învestire ar trebui să se desfășoare de urgență.

PSD și președintele Nicușor Dan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de protocol cu social-democrații, potrivit surselor Digi24. Liderii PNL, USR și UDMR au discutat joi la Palatul Victoria, în vreme ce social-democrații s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu, la Camera Deputaților. În prezent, liderii fostei coaliții se află la Vila Lac, încercând să ajungă la un acord.

Editor : A.C.