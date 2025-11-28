În USR deja se discută varianta pentru postul de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Sunt mai multe nume pe masă, de la parlamentari USR, aflați în conducerea comisiilor de Apărare din Legislativ, la fostul europarlamentar Dragoș Tudorache.

Conducerea USR trebuie să găsească un înlocuitor pentru locul rămas liber la Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu și deja se discută numeroase variante. Potrivit informațiilor Digi24, sunt luate în calcul următoarele nume:

Bogdan Rodeanu, deputat USR din 2016 și până în prezent, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare de la Camera Deputaților;

Alexandru Dimitriu, deputat USR, al cărui nume fusese vehiculat să preia un minister și în momentul în care se negociau portofoliile în actuala Coaliție de guvernare;

Mihnea Motoc, care a mai condus Ministerul Apărării în Guvernul Cioloș;

Dragoș Tudorache, fost europarlamentar, membru REPER și reprezentant al aripii PLUS. În prezent, Tudorache deține o funcție la nivel european, după încheierea mandatului de eurodeputat, însă ar fi o variantă preferată dinspre Cotroceni;

Sorin Șipoș, senator USR și membru în comisia care se ocupă de controlul SIE;

Nicu Fălcoi, senator USR, membru în Comisia pentru Apărare;

În perioada următoare, potrivit informațiilor Digi24, președintele USR, Dominic Fritz, ar putea avea consultări inclusiv cu președintele Nicușor Dan, iar decizia va fi luată după un vot în interiorul partidului.

Pentru moment, premierul Ilie Bolojan a anunțat că îl va propune să preia portofoliul interimar de la Ministerul Apărării pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei.

