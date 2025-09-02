Live TV

Exclusiv Care e linia roșie privind demisia pentru Ilie Bolojan, în contextul amânării reformei administrației locale: „De multe ori par singur”

Data publicării:
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți, la Digi 24, care este linia roșie pentru sine însuși, în contextul în care măsura reformei administrației locale a fost din nou amânată pentru două săptămâni. Șeful Guvernului a declarat că își face o astfel de analiză periodic și că speră să nu ajungă în situația unei „linii roșii”. El a spus că atunci când dă vești proaste pare singur, dar a arătat că dacă sunt respectate înțelegerile cu partenerii de coaliție „vom trece România prin această perioadă dificilă”.

„Acum o lună erau 2 săptămâni, acum mai sunt 2 săptămâni suplimentare. Care este, domnule premier, pentru dumneavoastră, linia roșie, că nu veți putea totuși amâna reforma asta la nesfârșit”, l-a întrebat Claudiu Pândaru pe premierul Ilie Bolojan, în contextul discuțiilor despre o posibilă demisie a sa de la șefia Guvernului din cauza neînțelegerilor privind tăierile de posturi din administrația locală.

„E adevărat că a fost o amânare a acestui pachet, dar așa cum vedeți, el a fost depus, cinci din șase proiecte de lege, în Parlament. Probabil că vom avea moțiuni de cenzură sau o moțiune de cenzură depusă. Așa înțeleg că ar urma să se întâmple și vom vedea soliditatea coaliției la votul pentru moțiunea de cenzură. Pe de o parte, trebuie să recunoaștem că nu este ușor să armonizezi patru partide, plus grupul minorităților, să susțină proiecte delicate. Și dacă ar fi un singur partid, ar fi delicat să le pui în practică, pentru că ele înseamnă tot felul de de de constrângeri, dar nu legate de un partid sau de altul, ci pur și simplu înseamnă un deranj. Înseamnă lucruri care nu sună bine, înseamnă că nu dai vești bune și vedeți că de multe ori par singur, pentru că atunci când dai vești care nu sună bine, în general, nu se înghesuie nimeni să le susțină. Dacă sunt vești bune, acolo sunt mai mulți oameni care le susțin, care le dau...”, a declarat Ilie Boloojan, evitând un răspun clar.

Presat să răspundă mai clar care este linia roșie pentru a-și da demisia, premierul a spus dat de înțeles că analizează această posibilitate periodic.

„Periodic trebuie făcută o astfel de analiză. Eu cred că dacă suntem oameni responsabili pentru România și dacă ne respectăm înțelegerile pe care le-am făcut, ținând seama de contextul în care a ajuns țara noastră și prin modul în care noi am guvernat, ca să nu ne ascundem după acest lucru, atunci în această situație vom pune lucrurile în practică și vom trece România prin această perioadă dificilă. Sper deci să nu ajung în situația să ajung la o linie roșie”, a spus premierul.

EXCLUSIV Ilie Bolojan, despre discuțiile privind demisia sa: „Nu e o amenințare, e o constatare de bun simț”

