Exclusiv Ilie Bolojan, despre discuțiile privind demisia sa: „Nu e o amenințare, e o constatare de bun simț”

Premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la Digi24, despre discuţiile privind o demisie din funcţia de premier, că dacă doar stai pe o funcţie şi nu poți face lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin această perioadă dificilă, nu se justifică să ai acest post.

Șeful Executivului a adăugat că asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, ci e o constatare „de bun simţ”.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ. Şi sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluţie şi la acest pachet foarte important”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat: Dacă nu venim cu o soluţie la pachetul pe administraţie, practic, pachetul fiscal care printre alte lucruri bune, stabileşte şi o creştere a impozitului pe proprietate în România, este incomplet”.

Potrivit premierului, este anormal să creştem impozitul pe proprietate şi în loc să ducă aceşti bani în continuare în investiţiile în proiectele din Anghel Saligny, din PNRR,  vor fi puşi în situaţia să ducă o bună parte din bani în plata unor salariaţi. Aşa cum se dovedeşte comparativ, de la o localitate la alta, de la un judeţ la altul (..) ne dovedesc că sunt multe locuri în care se poate funcţiona cu personal mai puţin. Se poate funcţiona cel puţin la fel de bine şi, în alte locuri, plătim persoane care, în mod cert, nu-şi justifică activitatea. Şi asta trebuie să corectăm”, a subliniat prim-ministrul.

El a afirmat că, dacă nu vor face această reformă în administraţie, banii care îi încasează în plus se vor risipi şi anul viitor ne vom întoarce din nou de situaţia în care suntem astăzi, pentru că dacă nu scazi şi cheltuielile, nu ai cum să-ţi echilibrezi şi să ridici diferenţa dintre veniturile pe care le ai şi cheltuielile mult mai mari”.

EXCLUSIV Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris" că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc"

Bolojan, despre discuțiile de la Cotroceni: O coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide

