Cătălin Drulă acuză PSD că blochează organizarea alegerilor în Capitală: „Le e frică că ar pierde”

Data publicării:
Cătălin Drulă
Foto: Cătălin Drulă / Sursa foto: Inquam Photos/Saul Pop

Deputatul USR Cătălin Drulă, care şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, spune că PSD-ul este cel care blochează organizarea alegerilor în Capitală, el precizând că „le e frică că ar pierde, altfel, le-ar organiza”. Drulă a mai spus că o nouă discuție în coaliţie cu privire la alegeri va avea loc lunea viitoare.

„Avem o lege care prevede că aceste alegeri trebuie organizate de urgenţă, în momentul vacantării poziţiei, în maximum 90 de zile. Faptul că nu există nişte sancţiuni nu e un motiv ca liderii statului român să nu respecte legea. Până la urmă, dacă noi, ca deminitari, ca lideri politici, nu dăm exemplu într-un stat de drept, că suntem primii care respectăm legea, cum putem să mai susţinem acest lucru în faţa cetăţenilor?”, a spus Cătălin Drulă, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre blocajul din coaliţie privind organizarea alegerilor în Capitală.

Potrivit lui Drulă, PSD-ul este cel care face acest blocaj.

„Cred că le e frică că ar pierde aceste alegeri, dacă le-ar câştiga, ar organiza alegeri”, a menţionat el, arătând că alegerile nu se organizează că vrea sau nu un partid. Drulă a mai spus că el nu ştie ca premierul Ilie Bolojan să nu vrea să organizeze alegerile.

„Înţeleg că este o amânare pentru lunea viitoare, când va avea loc o nouă discuţie. Premierul Ilie Bolojan, aşa cum am făcut şi eu, am depus un jurământ să respectăm legea. (..) Organizarea alegerilor nu este subiect de troc, ea este obligatorie într-o democraţie, este dreptul bucureştenilor să-şi aleagă primarul”, a completat Drulă.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

