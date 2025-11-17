Live TV

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Foto: Cătălin Drulă / Sursa foto: Inquam Photos/Saul Pop

Cătălin Drulă a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el, întrebat ce va face dacă Anca Alexandrescu se va clasa printre favoriți. 

„Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig. Eu am încredere în proiectul pe care îl avem, merg cu inima deschisă şi cu capul sus în faţa alegătorilor. Există o susţinere enormă şi un entuziasm pentru acest proiect şi sunt convins că vom câştiga”, a declara Drulă.

Cătălin Drulă a exclus total o retragere din cursa electorală. „Da, absolut. Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el.

Drulă a fost întrebat şi dacă ar fi oportun ca unul dintre ceilalţi doi candidaţi să se retragă.

„Eu nu permit să spun asta, pentru că cred că alegerile sunt despre a avea de unde alege. Asta e. Dacă nu avem vot în două tururi, pentru că partidele celor doi candidaţi ( Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă, nr) doresc acest sistem de vot într-un singur tur, încă suntem aici. Noi luptăm din toată inima şi cu tot ce putem, USR-ul, ca să avem vot în două tururi. Dar până atunci eu cred că esenţa democraţiei este despre alegeri, despre proiecte, despre dezbateri. Că dacă am putea să rezolvăm lucrurile doar tactic şi trăgând sfori, n-am mai face alegeri”, a menţionat Cătălin Drulă.

Potrivit lui Drulă, „această ţară a trecut anul trecut printr-o trauma, a anulării unor alegeri, iar indiferent cum ne raportăm la acel moment, este un moment traumatic pentru democraţie”.

„Normalitatea democraţiei către care tindem este să avem alegeri în care oamenii să voteze şi cel care ia cel mai multe voturi în acest sistem, cum votăm într-un singur tur, să meargă mai departe şi să-şi pună planul în aplicare. Aceste discuţii ne-au otrăvit întreg anul trecut. Mi-aduc aminte, apeluri, domnul Ciucă era cât pe ce să câştige alegerile, trebuia toată lumea să se dea din faţa lui. Domnul Ciucu era şef de campanie al domnului Ciucă şi împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General Ciucă, că sunt pe cale să câştige alegerile. Eu nu vreau să facă apel la trecut şi mă interesează mai puţin să vorbim despre persoane, deşi cred că mai multă decenţă nu ar stricat şi vreau să vorbim despre proiecte. Îi aştept aici, la dezbateri despre bugete, despre urbanism, despre un singur oraş, nu şapte oraşe fragmentate, despre cum ar putea orice fel de primar să facă vreun pic de treabă în Capitală”, a menţionat Cătălin Drulă.

Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților.

Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.

 

