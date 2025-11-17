Live TV

Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei

Data publicării:
buletin de vot introdus in urna
Foto: Profimedia

Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților. Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.

Diferența între primii 4 candidați este una foarte mică, de cel mult 1,3%, în marja de eroare, arată sondajul AtlasIntel realizat la comanda Hotnews.

Ana Ciceală, candidatul formațiunii SENS, este pe locul al cincilea, cotată cu 7,1%, un procent semnificatiuv mai mare decât celelalte sondaje.

Sondajul a fost realizat în perioada 12-14 noiembrie, prin metoda recrutare digitală aleatorie, pe un eșantion de 2.429 de persoane și are o marjă de eroare de ±2 %, la un grad de încredere de 95%.

Un alt sondaj realizat de CURS în perioada 3-14 noiembrie arată un alt clasament: Daniel Băluță e pe primul loc cu 27% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, fiecare creditat cu 22%. Anca Alexandrescu se situează la 15% din preferințele bucureștenilor, în timp ce candidaţii noi sau independenţi obţin scoruri mai reduse, între 2% şi 5%. Printre aceştia se remarcă George Burcea, un candidat recent intrat în competiţie, care înregistrează 2%, arată sondajul CURS.

Potrivit unui alt sondaj, realizat de Avangarde în perioada 2-7 noiembrie și publicat săptămâna trecută, candidatul PSD Daniel Băluță ar întruni 24% dintre opțiunile bucureștenilor. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).

Un al patrulea sondaj publicat la începutul acestei luni, realizat de Novel Research la comanda PNL, în perioada 24-31 octombrie 2025, arăta că Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) sunt favoriți în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, fiind pe primele locuri ale clasamentului. Edilul Sectorului 6 ar obține 26,4% din voturi, urmat de primarul Sectorului 4 cu 24,5%, arată sondajul. Cătălin Drulă, candidatul USR, este pe locul al treilea în intenția de vot, cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu ar obține 15% dintre voturi, potrivit acestui sondaj.

